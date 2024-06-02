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Российские ВКС уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что боевики укрывались в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что участники организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) собираются атаковать позиции Вооруженных сил России, а также сирийских военных.

10 мая Попов сообщил, что российская военная полиция блокировала движение колонны «международной антитеррористической коалиции» на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. В дальнейшем колонна развернулась и убыла в обратном направлении.

Ранее ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии.

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