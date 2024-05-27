Что женщины прячут в оверсайзе

Ну что, поздравляю всех нас? Дождались мы, наконец, тепла и света. Можно облачиться в летние одежды и фланировать по улицам и паркам наших прекрасных городов. С облачением у каждой уважающей себя женщины каждый год проблема с классической формулировкой «нечего надеть». И это никакой не каприз, как думают некоторые, а суровая реальность. Да, шкаф ломится, но там или старое, или немодное, слишком узкое или слишком широкое — вариант можете выбрать сами.

Вот и в этом году уже вторую неделю стоят прекрасные погоды, а я по-прежнему нахожусь в стрессе, вызванном недовольством собственным отражением в зеркале. И дело даже не в возрасте и лишнем весе — главное, что надеть-то нечего!

Хожу пока в прошлогоднем и даже, о ужас, позапрошлогоднем и поглядываю по сторонам — как одет народ, то есть девушки. Надо же на что-то ориентироваться, наполняя корзину на маркетплейсе. Пока увиденное больше огорчает, чем радует.

Диагноз такой: оверсайз окончательно подмял под себя все остальное. Еще три года назад знакомая редакторша не существующего нынче модного журнала объясняла мне, что все должно быть велико на пару размеров, причем не только одежда, но и обувь. И вот теперь, судя по уличной моде, уходящая с подиумов тенденция наконец-то охватила широкие слои населения. Все девушки от 15 и до 40 поголовно носят огромные штаны, как правило, черные, и футболки с текстами разной степени оригинальности. Последнее даже интересно — по надписям на футболках можно гадать. Выходишь на улицу, и первые три встречных груди описывают твой день, состояние, перспективы и так далее — запрос формулируйте сами. На этой неделе, например, мне попались подряд: крупная девушка с нецензурной надписью латиницей, означающей «работай до седьмого пота 24/7/365», потом мамзель с говорящим названием: «девушка чушпана» и, наконец, самая приятная незнакомка во вдохновляющей белой футболке с голубыми пайетками «prosecco time».

Помимо говорящих футболок ловить в современной отечественной уличной моде нечего. В этом плане в XXI веке вообще все стабильно. Лидируют в гонке на звание королевы красоты все те же длинноногие девушки с хорошей фигурой и ростом около 180 см. Все просто: есть те, кому можно ходить хоть в мешке из-под картошки, хоть в халате ситцевом производства ивановской фабрики, а есть все остальные. Последним дам дружеский совет, основанный на личном опыте: оставьте свои попытки и смиритесь с суровой реальностью: трехэтажные кроссовки из экокожи не сделают вас выше, только массивнее, оверсайз тоже сомнительная история.

Что произошло с курсом на женственность, который радовал нас еще прошлым летом, — приталенные яркие платья, короткие юбки? Где вы опять, ведь так все хорошо начиналось… Да, соглашусь, в оверсайзе уютно, как в пуховом одеяле, он позволяет не париться по поводу неприятных мелочей вроде формы и размера груди, лишнего жирка на животе и бедрах, но не стоит заходить слишком далеко — есть риск настолько слиться с толпой таких же модников, что вас вообще никто не заметит.

Хотя некоторые дамы делают ход конем и к широким штанам добавляют лифчик вместо футболки, маскируя его разными названиями вроде «топ» или «бра». Еще есть тема: жесточайшее мини и черные колготки с жуткими узорами под кружево. Ноги при этом кажутся заросшими черными курчавыми волосами. Выглядит это не всегда так сексуально, как представляется владелице аутфита, но у нас, как известно, плюрализм, поэтому пусть себе ходят, для меня это все равно не вариант.

Пока в моем багаже в этом сезоне всего одна покупка — белая льняная футболка одного иностранного бренда, бывшего когда-то демократичным, а теперь уверенно движущегося в сегмент «премиум». Покупка, сделанная в порыве отчаяния и в первый же день залитая в обед последовательно тыквенным супом (застирала в туалете заведения), затем облепиховым морсом (второй визит в туалет), в итоге превратилась в сплошной стресс. Мне лучше в таких светлых вещах вообще ничего не есть, по крайней мере до тех пор, пока дизайнеры не придумали какие-нибудь модные слюнявчики для взрослых — думаю, такие точно пользовались бы спросом.

А что? Качественная одежда сейчас дорогая, а день, когда я решусь на мешковатые штаны из полиэстера, станет черным днем в моей жизни. Выбор, как обычно, есть — постепенно стать старомодной и остаться верной себе или сдаться на милость бюджетного оверсайза и влиться в общую колонну марширующих в черных штанах и брюках карго соотечественниц.

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