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Контрразведке Британии поручили сконцентрироваться на борьбе со шпионами РФ

Telegraph: МИ-5 поручено сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, КНР и РФ

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Depositphotos

Правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 в первую очередь сконцентрировала свои усилия на борьбе со шпионами из Ирана, Китая и России. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на правительственные источники.

В публикации говорится, что фокус внимания МИ-5 сместился из-за конфликта на Украине, растущего числа китайских агентов, действующих в Соединенном Королевстве, и предполагаемого использования Ираном организованной преступности для давления на политических оппонентов за рубежом.

По словам источника издания, министры обратились к спецслужбам с просьбой «перенести большую часть своих усилий на угрозу шпионажа, особенно на угрозу, исходящую от таких государств, как Китай, Россия, а в последнее время также от Ирана».

«Их рабочая нагрузка определенно сместилась в этом направлении», — сказал он.

Также источник добавил, что борьба с терроризмом стала параллельным предметом внимания.

До этого российская сторона назвала клеветой утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа.

Ранее в ФРГ признали, что западные спецслужбы перестали верить Германии.

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