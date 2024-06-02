В белгородском поселке Ивня после атаки БПЛА загорелась крыша магазина

Кровля магазина загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет» — написал он.

На опубликованных кадрах видно, что на втором этаже магазина «Магнит» вспыхнуло пламя. На месте работают спасатели.

До этого сообщалось, что мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона на поселок Красный Партизан, расположенный недалеко от города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР).

В заявлении отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) в районе улицы Гагарина. Атака была зафиксирована в 15:50 мск. Ранение получил мужчина 1955 года рождения.

Ранее ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотника.