Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В белгородском поселке Ивня после атаки БПЛА загорелась крыша магазина

В белгородском поселке Ивня после атаки FPV-дрона загорелась крыша магазина

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кровля магазина загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет» — написал он.

На опубликованных кадрах видно, что на втором этаже магазина «Магнит» вспыхнуло пламя. На месте работают спасатели.

До этого сообщалось, что мирный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона на поселок Красный Партизан, расположенный недалеко от города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР).

В заявлении отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывоопасный предмет (ВОП) в районе улицы Гагарина. Атака была зафиксирована в 15:50 мск. Ранение получил мужчина 1955 года рождения.

Ранее ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами