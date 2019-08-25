Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети. Видео опубликовано на Youtube-канале Techreporter.ru.

На видео видно, что истребители оттачивают синхронность действий. Во время полета самолеты выполняют фигуры.

Также в ролике показан одиночный пилотаж Су-57, в котором пилот продемонстрировал все возможности своего самолета.

Отмечается, что пилот выполнил развороты и перевороты, побывал в управляемом плоском штопоре и исполнил прием Кобру Пугачева.

Ранее в Министерстве обороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57.