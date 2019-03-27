Обвиняемого в помощи боевику россиянина выслали из Боснии

Обвиняемого в снабжении боевика едой и медикаментами россиянина Магомеда Исакова экстрадировали из Боснии и Герцеговины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

В 2013-2014 году помогал боевику и давал ему еду, одежду и лекарства. Также россиянин скрывался от правоохранительных органов. Кроме того, мужчину даже объявили в международный розыск, добавили в Генпрокуратуре.

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Отмечается, что Исакова уже привезли в столицу России в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

Ранее сообщалось, что экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину.