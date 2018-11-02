Путин рассказал, кому выгоден рост конфликтного потенциала в мире

Президент России Владимир Путин заявил о росте конфликтного потенциала в современном мире, и отметил, что этим активно пользуются радикалы и террористы для распространения своей деятельности, передает РИА «Новости».

Данное заявление российский лидер сделал в ходе торжественного мероприятия в Театре российской армии в честь 100-летия Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

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«Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права. Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на все новые регионы планеты», — заявил Путин.

По словам президента, бандиты попытались создать «плацдарм хаоса и насилия» в Сирии, но им не удалось этого сделать. Путин подчеркнул, что огромную роль в борьбе с терроризмом по всему миру сыграла военная разведка.

«В том, что во многие регионы Сирии вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия — а не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию — безусловно, большая заслуга военной разведки», — добавил Путин.

Ранее Путин предложил вернуть название ГРУ.