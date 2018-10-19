Пентагон отреагировал на данные об американских заложниках в Сирии

Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что США не располагают сведениями об американских заложниках в лагере рядом с провинцией Дейр-эз-Зор в Сирии, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Пентагону также неизвестно о большом числе заложников. Ранее президент России Владимир Путин заявил о захваченных в плен террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) 700 заложниках, среди которых есть граждане европейских стран и США.

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«В то время как мы подтвердили факт атаки на лагерь перемещенных лиц рядом с Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, у нас нет информации, поддерживающей большое число заложников, о чем предположил президент Путин, и мы скептично настроены по отношению к достоверности. Нам также неизвестно о гражданах США, находящихся в этом лагере», — сказал Робертсон.

Он также не согласился с заявлениями российской стороны о том, что действия коалиции во главе с США в Сирии не были эффективны. По его утверждению, «коалиция освободила более 99% территорий, ранее подконтрольных ИГ.

Ранее российский ЦПВС также сообщил, что боевики ИГ захватили в плен 130 семей общей численностью около 700 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.