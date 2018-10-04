Минобороны: из США в 10 стран были отправлены споры Сибирской язвы

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов обвинил США в нарушении правил безопасности при проведении биологических исследований, передает РИА «Новости».

В частности, по его словам, из американских лабораторий в десять стран был были направлены жизнеспособные споры Сибирской язвы.

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«В период с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США (на Дагуэйском полигоне) в нарушение требований безопасности проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. Патогенные биоматериалы были направлены ста девяноста четырем адресатам в десяти странах мира», — сказал Кириллов.

Он также подчеркнул, что у России нет уверенности в том, что США не направляли опасные материалы в лаборатории, расположенные на территории граничащих стран.

Ранее сообщалось, что Минобороны обвинило США в попытках разработки биологического оружия в Грузии.