Эксперты назвали страны с самыми высокими военными расходами

По данным за 2017 год мировые военные расходы выросли на 1,1% и составили $1739 млрд, а большего всего денег на военный бюджет тратят США, следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI).

Эксперты сошлись во мнении, что нынешний показатель военных расходов является одним из самых высоких за период с момента окончания «холодной войны». При этом последовательный рост военных бюджетов наблюдался с 1999 по 2011 год. С 2012 по 2016 год военные расходы почти не росли, а в 2017-м зафиксировано незначительно повышение.

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По подсчетам института, в целом военные расходы составили 2,2% от мирового ВВП, в среднем это около $230 на человека. Эксперты отмечают, что данный показатель был выше в 1992 году (3,3%), но снизился до 2,1% в 2014 году.

США продолжают лидировать в рейтинге стран, которые тратят наибольшее количество денег на военные бюджеты. Доля страны составила 35% в мировых расходах. На втором месте находится Китай (около 13% от мировых военных бюджетов по приблизительным подсчетам), на третьем Саудовская Аравия (4%), а на четвертое место опустилась Россия с показателем в 3,8% (ранее страна занимала третье место). Замыкает пятерку лидеров Индия (3,7%). Эксперты подчеркивают, что на пять лидирующих стран приходится около 60% мировых военных расходов.

В 2017 году сообщалось, что в рейтинге СИПРИ американские компании обошли российские в рейтинге производителей оружия.