В России провели учебный пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»

В Министерстве обороны России заявили, что экипаж МиГ-31 ВКС страны выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Ранее президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.