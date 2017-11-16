Трамп: НАТО довольна работой Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Белом доме заявил, что руководство НАТО довольно его работой, передает РИА «Новости».

«НАТО очень довольна Дональдом Трампом и тем, что я сделал», — сказал он.

До прихода к власти Трамп неоднократно высказывался о том, что НАТО является «устаревшим» альянсом. Уже после избрания президентом он заявил, что больше так не думает, однако потребовал от стран НАТО существенно увеличить военные расходы и в меньшей степени полагаться на США, которые вносят львиную долю бюджета альянса.