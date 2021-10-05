«Ведомости»: Facebook удалил часть запрещенного контента по требованию российских властей

По требованию российских властей Facebook удалил публикации с запрещенным в РФ контентом со своей платформы, а также с принадлежащего соцсети сервиса Instagram, сообщают »Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

По данным ведомства, при этом штраф в 1/10 от оборота Facebook в России все еще грозит, так как, согласно действующему законодательству, соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора, однако сделала это только после вызова на составление протокола.

В конце сентября стало известно, что Таганский суд Москвы отсрочил выплату Facebook штрафа в 26 млн рублей. Социальную сеть обязали добровольно выплатить штрафы в срок до 60 дней. Как уточнили в суде, если Facebook добровольно не исполнит решение суда, то материалы дела будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.