Медведев допустил возможность запрета на иностранные соцсети и в России

Зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что Россия должна иметь инструменты влияния на зарубежные цифровые платформы в случае нарушения ими российского законодательства.

Политик подчеркнул, что IT-гиганты иногда позволяют себе вмешиваться в политическую жизнь страны и это не должно оставаться безнаказанным.

«Цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе и Соединенным Штатам Америки», — пояснил он.

Медведев отметил, что деятельность цифровых гигантов часто подчиняется только их корпоративным правилам, между тем на это нужно «реагировать при помощи закона». Так, напомнил Медведев, в России уже действует закон, позволяющий ограничивать, замедлять и штрафовать деятельность социальных сетей и крупных цифровых площадок в случае нарушения российских законов, а с 1 января 2022 года в РФ вводится обязательная регистрация представительств таких платформ с количеством участников более 500 тыс.

При этом, отметил политик, он говорит не о том, что «нужно запрещать» иностранные интернет-платформы, а о том, что «должны быть нормы, позволяющие влиять» на попытки «провести политическую линию в чужой стране».

Ранее спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин заявил, что попытки вмешательства в российские выборы зарубежными силами будут постоянными.