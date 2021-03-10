TikTok представил новые инструменты борьбы с буллингом

Социальная сеть TikTok представила новые инструменты для борьбы с буллингом: фильтр и подсказка комментариев. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«TikTok запускает две новые функции, одна из которых даст возможность пользователям контролировать комментарии к их видеороликам, а другая поможет более осознанно относиться к собственным комментариям», — заявили в TikTok.

Включив «фильтр всех комментариев», авторы смогут сами решать, какие сообщения появятся под их публикациями, одобряя их. Кроме того, появится возможность фильтровать комментарии по заданным словам.

Компания вводит функцию подсказки к комментариям, чтобы напомнить пользователям о важности правил сообщества и дать возможность перечитать текст еще раз до его отправки.

Ранее TikTok заявил об удалении контента с призывами к суициду.