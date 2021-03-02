Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19

Компания Twitter заявила, что социальная сеть намерена помечать те публикации, в которых содержится дезинформация о вакцинах от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное правило начнет действовать со вторника, 2 марта.

Это решение вводится на фоне кампании по удалению наносящей вред ложной информации относительно COVID-19. В рамках ее реализации из соцсети было удалено уже свыше 8,4 тыс. постов.

Кроме того, она приняла меры по отношению к 11,5 млн аккаунтов по всему миру.

Ранее Twitter объявил, что начнет удалять недостоверную информацию о вакцинах от COVID-19.