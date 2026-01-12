«Я уже старый и могу сказать правду». Как сегодня живет Раймонд Паулс

Латвийский композитор Раймонд Паулс отмечает юбилей — ему исполнилось 90 лет. За свою более чем полувековую карьеру он написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь Раймонда Паулса и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство Раймонда Паулса

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Его отец, Вольдемар Паулс, был потомственным стеклодувом и играл на ударных в самодельном оркестре, а мать, Алма-Матильда Броделе, работала швеей. Мальчик с детства занимался музыкой: сначала посещал музыкальный детский сад, а затем учился в специализированной школе при консерватории. В 1958 году он окончил Латвийскую государственную консерваторию по классу фортепиано, после чего продолжил обучение на отделении композиции. Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах, выступал в клубах и ресторанах и писал музыку для театральных постановок.

Композитор Раймонд Паулс репетирует с популярным джазовым коллективом «Диапазон», 1984 год РИА Новости

Начало творческого пути Раймонда Паулса

В 1958 году Раймонд Паулс начал работать концертмейстером Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии, а уже в первой половине 60-х стал его музыкальным руководителем и главным дирижером. В этот же период он начал активно писать собственные песни и инструментальную музыку. В 1968 году композитор дал свой первый авторский концерт, а год спустя представил песню «Синий лен», которая принесла ему широкую известность за пределами родной Латвии.

В 1973 году Паулс ушел с поста руководителя оркестра и создал музыкальный коллектив «Модо», с которым выступал на протяжении пяти лет. Именно в этот период он написал одну из самых известных своих песен — «Листья желтые над городом кружатся…». В 1978 году композитор возглавил оркестр легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения, а в начале 80-х годов был назначен главным редактором музыкальных передач радиокомпании.

Расцвет творчества Раймонда Паулса

В 1981 году Раймонд Паулс дал первый концерт в Москве, после которого началось сотрудничество композитора с главными звездами советской эстрады. В этот период им были написаны такие хиты, как «Миллион алых роз», «Маэстро» и «Старинные часы» для Аллы Пугачевой, «Зеленый свет» и «Исчезли солнечные дни» для Валерия Леонтьева, «Еще не вечер» и «Вернисаж» для Лаймы Вайкуле, «Где ты, любовь?» для Софии Ротару и другие.

В общей сложности Паулс написал музыку более чем к 500 песням. Помимо эстрадных произведений, композитор создал несколько инструментальных композиций, три балета и десять мюзиклов. Особое место в его творчестве занимала работа для театра и кино: музыка Паулса звучала в многочисленных спектаклях и художественных фильмах, в том числе в картинах «Долгая дорога в дюнах» (1980) и «Как стать звездой» (1985).

Параллельно с творчеством Паулс занимался педагогической и организационной деятельностью, преподавал в консерватории и участвовал в развитии музыкальной жизни страны. С 1986-го по 1991 год по его инициативе в Латвии проводился международный конкурс молодых исполнителей «Юрмала», благодаря которому путевку в жизнь получили такие исполнители, как Александр Малинин и Азиза. В 2002 году Паулс стал одним из идейных вдохновителей вокального конкурса «Новая волна», который в течение многих лет также проводился в Латвии, а затем был перенесен в Россию.

Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева во время выступления в Театре эстрады, 1981 год Николай Малышев, Александр Сенцов/ТАСС

Политическая карьера Раймонда Паулса

В 1985 году Паулс начал политическую карьеру, став сначала депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, а затем министром культуры Латвии. С 1991-го по 1993 год он занимал пост советника президента по культуре, а в 1999-м и сам баллотировался в президенты, однако позднее снял свою кандидатуру. В мае 2010 года Паулс заявил, что уходит из политики, чтобы посвятить себя музыке.

Личная жизнь Раймонда Паулса

Более 60 лет Раймонд Паулс был женат на Светлане Епифановой, с которой композитор познакомился на гастролях в Одессе в 1959 году. Единственная дочь пары Анета окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «режиссер телевидения» и переехала жить в США. В 2022 году супруги отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни, а спустя год Паулс стал вдовцом.

Композитор Раймонд Паулс и его жена Лана, 1989 год П. Кассин/РИА Новости

Общественная позиция Раймонда Паулса

В 2022 году Раймонд Паулс оказался в центре общественного внимания в Латвии из-за своей позиции по поводу специальной военной операции России на Украине. От композитора ждали публичных заявлений и политических оценок, однако он сохранял нейтралитет. Спустя несколько месяцев музыкант все же высказался — прокомментировал ограничения на въезд граждан России в страны Балтии. Паулс отметил, что считает важным, чтобы деятели культуры могли свободно выступать и общаться с публикой по обе стороны границы. При этом он вновь дистанцировался от политических оценок, заявив: «Все равно, что я скажу, — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует».

Незадолго до начала СВО Паулс также дал интервью латвийской газете, в котором прокомментировал изменения, произошедшие в его родной Латвии за последние годы.

«Я уже старый и могу сказать правду. [...] Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией — не только Запада, что само собой разумеется, но и Востока», — цитировало композитора РИА Новости.

Чем сегодня занимается Раймонд Паулс

Сегодня композитор живет в родной Латвии, в поселке Балтэзерс, недалеко от Риги. В мае 2024 года он заявил о завершении музыкальной карьеры, сославшись на ухудшение здоровья. На октябрь 2025 года у Паулса были запланированы несколько концертов, которые впоследствии были отменены из-за плохого самочувствия маэстро.

Юбилейных концертов в честь 90-летия также не ожидается: накануне круглой даты Раймонд Паулс признался журналистам, что врачи запретили ему выходить на сцену.

«Теперь я категорически сказал, что играть не буду, потому что мне этого просто нельзя», — подчеркнул он.

Композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой во время пресс-конференции, перед церемонией открытия международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2007» Владимир Старков/ТАСС

С юбилеем Паулса поздравляли и в Латвии, и в России. Одним из первых это сделал его друг и коллега по «Новой волне» Игорь Крутой.

»[...] Дорогой Раймонд, здоровья и радости Вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!» — написал он.

Певица Лайма Вайкуле назвала Паулса «фигурой общенационального масштаба».

«В Латвии нет человека, который не знал бы Раймонда Паулса и не считал бы его гениальным музыкантом. Я тоже так считаю», — заявила она.

Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле, 2016 год Евгений Биятов/РИА Новости

С поздравлением к маэстро обратился и президент России Владимир Путин — текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

«И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью», — говорится в поздравлении.