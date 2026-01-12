Размер шрифта
«Я уже старый и могу сказать правду». Как сегодня живет Раймонд Паулс

Композитору Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет
Композитор Раймонд Паулс
Евгений Биятов/РИА Новости

Латвийский композитор Раймонд Паулс отмечает юбилей — ему исполнилось 90 лет. За свою более чем полувековую карьеру он написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь Раймонда Паулса и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство Раймонда ПаулсаНачало творческого пути Раймонда ПаулсаРасцвет творчества Раймонда ПаулсаПолитическая карьера Раймонда ПаулсаЛичная жизнь Раймонда ПаулсаОбщественная позиция Раймонда ПаулсаЧем сегодня занимается Раймонд Паулс

Детство Раймонда Паулса

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Его отец, Вольдемар Паулс, был потомственным стеклодувом и играл на ударных в самодельном оркестре, а мать, Алма-Матильда Броделе, работала швеей. Мальчик с детства занимался музыкой: сначала посещал музыкальный детский сад, а затем учился в специализированной школе при консерватории. В 1958 году он окончил Латвийскую государственную консерваторию по классу фортепиано, после чего продолжил обучение на отделении композиции. Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах, выступал в клубах и ресторанах и писал музыку для театральных постановок.

Композитор Раймонд Паулс репетирует с популярным джазовым коллективом «Диапазон», 1984 год
РИА Новости

Начало творческого пути Раймонда Паулса

В 1958 году Раймонд Паулс начал работать концертмейстером Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии, а уже в первой половине 60-х стал его музыкальным руководителем и главным дирижером. В этот же период он начал активно писать собственные песни и инструментальную музыку. В 1968 году композитор дал свой первый авторский концерт, а год спустя представил песню «Синий лен», которая принесла ему широкую известность за пределами родной Латвии.

В 1973 году Паулс ушел с поста руководителя оркестра и создал музыкальный коллектив «Модо», с которым выступал на протяжении пяти лет. Именно в этот период он написал одну из самых известных своих песен — «Листья желтые над городом кружатся…». В 1978 году композитор возглавил оркестр легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения, а в начале 80-х годов был назначен главным редактором музыкальных передач радиокомпании.

Расцвет творчества Раймонда Паулса

В 1981 году Раймонд Паулс дал первый концерт в Москве, после которого началось сотрудничество композитора с главными звездами советской эстрады. В этот период им были написаны такие хиты, как «Миллион алых роз», «Маэстро» и «Старинные часы» для Аллы Пугачевой, «Зеленый свет» и «Исчезли солнечные дни» для Валерия Леонтьева, «Еще не вечер» и «Вернисаж» для Лаймы Вайкуле, «Где ты, любовь?» для Софии Ротару и другие.

В общей сложности Паулс написал музыку более чем к 500 песням. Помимо эстрадных произведений, композитор создал несколько инструментальных композиций, три балета и десять мюзиклов. Особое место в его творчестве занимала работа для театра и кино: музыка Паулса звучала в многочисленных спектаклях и художественных фильмах, в том числе в картинах «Долгая дорога в дюнах» (1980) и «Как стать звездой» (1985).

Параллельно с творчеством Паулс занимался педагогической и организационной деятельностью, преподавал в консерватории и участвовал в развитии музыкальной жизни страны. С 1986-го по 1991 год по его инициативе в Латвии проводился международный конкурс молодых исполнителей «Юрмала», благодаря которому путевку в жизнь получили такие исполнители, как Александр Малинин и Азиза. В 2002 году Паулс стал одним из идейных вдохновителей вокального конкурса «Новая волна», который в течение многих лет также проводился в Латвии, а затем был перенесен в Россию.

Композитор Раймонд Паулс и певица Алла Пугачева во время выступления в Театре эстрады, 1981 год
Николай Малышев, Александр Сенцов/ТАСС

Политическая карьера Раймонда Паулса

В 1985 году Паулс начал политическую карьеру, став сначала депутатом Верховного Совета Латвийской ССР, а затем министром культуры Латвии. С 1991-го по 1993 год он занимал пост советника президента по культуре, а в 1999-м и сам баллотировался в президенты, однако позднее снял свою кандидатуру. В мае 2010 года Паулс заявил, что уходит из политики, чтобы посвятить себя музыке.

Личная жизнь Раймонда Паулса

Более 60 лет Раймонд Паулс был женат на Светлане Епифановой, с которой композитор познакомился на гастролях в Одессе в 1959 году. Единственная дочь пары Анета окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «режиссер телевидения» и переехала жить в США. В 2022 году супруги отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни, а спустя год Паулс стал вдовцом.

Композитор Раймонд Паулс и его жена Лана, 1989 год
П. Кассин/РИА Новости

Общественная позиция Раймонда Паулса

В 2022 году Раймонд Паулс оказался в центре общественного внимания в Латвии из-за своей позиции по поводу специальной военной операции России на Украине. От композитора ждали публичных заявлений и политических оценок, однако он сохранял нейтралитет. Спустя несколько месяцев музыкант все же высказался — прокомментировал ограничения на въезд граждан России в страны Балтии. Паулс отметил, что считает важным, чтобы деятели культуры могли свободно выступать и общаться с публикой по обе стороны границы. При этом он вновь дистанцировался от политических оценок, заявив: «Все равно, что я скажу, — на меня нападут и с одной стороны, и с другой. Я за то, чтобы артисты спокойно могли ехать через границу и могли выступать. Остальное меня не волнует».

Незадолго до начала СВО Паулс также дал интервью латвийской газете, в котором прокомментировал изменения, произошедшие в его родной Латвии за последние годы.

«Я уже старый и могу сказать правду. [...] Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией — не только Запада, что само собой разумеется, но и Востока», — цитировало композитора РИА Новости.

Чем сегодня занимается Раймонд Паулс

Сегодня композитор живет в родной Латвии, в поселке Балтэзерс, недалеко от Риги. В мае 2024 года он заявил о завершении музыкальной карьеры, сославшись на ухудшение здоровья. На октябрь 2025 года у Паулса были запланированы несколько концертов, которые впоследствии были отменены из-за плохого самочувствия маэстро.

Юбилейных концертов в честь 90-летия также не ожидается: накануне круглой даты Раймонд Паулс признался журналистам, что врачи запретили ему выходить на сцену.

«Теперь я категорически сказал, что играть не буду, потому что мне этого просто нельзя», — подчеркнул он.

Композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой во время пресс-конференции, перед церемонией открытия международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2007»
Владимир Старков/ТАСС

С юбилеем Паулса поздравляли и в Латвии, и в России. Одним из первых это сделал его друг и коллега по «Новой волне» Игорь Крутой.

»[...] Дорогой Раймонд, здоровья и радости Вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!» — написал он.

Певица Лайма Вайкуле назвала Паулса «фигурой общенационального масштаба».

«В Латвии нет человека, который не знал бы Раймонда Паулса и не считал бы его гениальным музыкантом. Я тоже так считаю», — заявила она.

Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле, 2016 год
Евгений Биятов/РИА Новости

С поздравлением к маэстро обратился и президент России Владимир Путин — текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

«И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью», — говорится в поздравлении.

