В Киеве по неизвестной причине вспыхнул рынок на площади Шевченко

В Киеве произошел большой пожар на рынке на площади Шевченко
В Киеве произошел большой пожар на рынке на площади Тараса Шевченко. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Издание уточняет, что прилетов в городе не было и причина возгорания неизвестна. На кадрах с места происшествия над рынком видно зарево, а в ночное небо поднимается густой столб дыма.

Два дня назад украинский холдинг ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания, крупнейший частный холдинг в энергетической отрасли республики) назвал ситуацию в энергетике страны самой сложной за зиму. Президент Владимир Зеленский согласился с этим и заявил, что ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Мэр столицы Виталий Кличко на фоне проблем в коммунальной сфере признался, что Украина «не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак, даже в Киеве». Тем временем жители Киевской области начали выходить на протесты и перекрывать дороги из-за отключения света.

Ранее киевлян призвали покинуть город.

