Небензя предупредил об ухудшении условий переговоров для Киева

Небензя: условия переговоров для Украины становятся хуже с каждым днем
Условия переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта для Киева будут ухудшаться с каждым днем, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского предупреждали об ухудшении условий для переговоров с каждым потерянным днем.

Небензя подчеркнул, что на каждую «подлую атаку» по мирным российским гражданам последует жесткий ответ.

13 января Небензя заявил, что Россия будет решать проблемы военными методами, пока президент Зеленский «не придет в чувства» и не согласится на реалистичные условия переговоров.

В этот же день постпред России при ООН заседании привел данные о пострадавших среди гражданского населения в результате украинских атак в декабре 2025 года. Их число составило как минимум 367. Небензя добавил, что 56 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Небензя рассказал о заинтересованности Европы в продолжении конфликта на Украине. 

