Трамп объявил о вводе пошлин в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном

Соединенные Штаты обложат пошлиной в 25% все страны, которые сотрудничают с Ираном. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, любое сотрудничающее с Ираном государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые с США сделки. Глава государства подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

12 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп не побоится использовать мощь американской армии против Ирана.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.