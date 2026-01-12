«Почему не можем начать СВО?» Слова российского журналиста вызвали скандал в Армении

Заявление телеведущего Владимира Соловьева, сделанное в эфире его авторской программы, стало причиной дипломатического скандала между Москвой и Ереваном. Он назвал потерю Армении и Центральной Азии «гигантской проблемой» для России. По мнению журналиста, СВО следует провести не только на Украине, но и на территориях, составляющих «зону влияния» России. После этого российского посла в Ереване вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста. Кроме того, Соловьева призвали лишить армянской государственной награды — ордена Почета.

Российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста из-за заявлений телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

«Ему вручена нота протеста, выражающая глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала», — заявила она.

Бадалян назвала слова Соловьева «неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения» и «враждебным проявлением». Заявление телеведущего «грубо нарушает основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией», добавила она.

Пресс-секретарь российской дипмиссии Дмитрий Данилов в беседе с РИА Новости подтвердил факт вызова Копыркина в МИД Армении и передачу ему ноты протеста.

«Соответствующая информация будет доведена до руководства МИД России», — сказал он.

МИД России и Соловьев публично пока не прокомментировали эту ситуацию.

Что сказал Соловьев?

Соловьев в своей передаче «Соловьев. Live» 10 января заявил, что потеря Армении и Центральной Азии является «гигантской проблемой» для России. По его мнению, необходимо провести специальную военную операцию не только на Украине, но и на территориях, составляющих зону влияния России.

«Мы не должны терять наших позиций. Но самое важное для нас — наше ближнее зарубежье. Для нас гораздо болезненнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении — вот это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии или, как ее называют, Центральной Азии — вот это для нас может быть гигантской проблемой», — сказал он.

Соловьев считает, что Россия должна «очень четко» сформулировать свои цели и задачи, а также объяснить, что «игры кончились».

«Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния?

Может быть, нам необходимо сформулировать нашу национальную доктрину? И четко сказать, какова наша зона влияния. И все будет понятно», — добавил телеведущий.

«Собака лает — караван идет»

Депутаты армянской правящей партии «Гражданский договор» резко отреагировали на заявление Соловьева. В частности, руководитель фракции «Гражданский договор» в Национальном собрании Армении Айк Конджорян заявил, что российский телеведущий «озвучил угрозу суверенитету Армении».

«Что мы должны сделать? Мы должны в десять раз увеличить наши усилия по укреплению мира, разблокированию границ, строительству дорог, торговли и мирного сосуществования с нашими соседями. Это важнейшая гарантия нашего суверенитета, и это будет нашим ответом», — цитирует его Armenpress.

Депутат Арусяк Джулакян считает, что Соловьева следует лишить ордена Почета — государственной награды Армении . Телеведущий получил ее в декабре 2013 года «за большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы между народами Армении и России».

«И это минимум, что должна сделать Армения. Нужен особый талант, чтобы наживать врагов среди тех, кто к тебе благосклонен. Соловьеву следовало бы взять книгу Дейла Карнеги «Как завоевать друзей» и написать противоположную книгу «Как завоевать врагов».

Топор может помочь в некоторых ситуациях, но в долгосрочной перспективе использовать топор — не лучшая идея», — сказала Джулакян.

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян в свою очередь сравнил российского телеведущего с «собакой», пишет Armenpress.

«Собака лает — караван идет. Собака в данном случае — близкий друг и соотечественник российского бизнесмена Самвела Карапетяна Соловьев, а караван — наша любимая страна, которая идет к необратимому миру и развитию», — отметил он.

18 июня 2025 года в Армении задержали мецената и предпринимателя, президента холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна после его поддержки Армянской апостольской церкви. Бизнесмена арестовали и предъявили обвинение в якобы публичных призывах к насильственному захвату власти и отмывании денег. Карапетян не признает вину. В конце декабря его отпустили под домашний арест. Также власти Армении решили национализировать компанию Карапетяна «Электрические сети Армении».