В России с 1 марта запретят онлайн-сервисам навязывать подписки

Онлайн-сервисам в России запретят автоматически списывать деньги за подписки без согласия пользователя. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

С 1 марта вступает в силу закон, который запрещает автоматическое списание средств за платные цифровые подписки. Это защитит потребителей от незаметных списаний после окончания пробных периодов или удаления карты из личного кабинета.

Немкин отметил, что подписочная модель используется на стримингах, приложениях, онлайн-курсах, маркетплейсах и в других сервисах. Несмотря на ее удобство, многие сталкивались с ситуацией, когда сервис продолжает автоматически списать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту, подчеркнул депутат.

В связи с этим компаниям будет запрещено использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. Сервисы также будут обязаны обеспечить простой и удобный способ отказа от использования предоставленных реквизитов.

Инициатива позволит предотвратить ситуации, когда списания продолжаются «по инерции», то есть после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты, добавил депутат.

