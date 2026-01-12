«Золотой возраст»: Алене Хмельницкой — 55

Алена Хмельницкая родилась в Москве в творческой семье, ее родители были артистами балета Большого театра. Атмосфера закулисья, репетиций и гастролей с детства пробудила в девочке интерес к сцене. Алена решила не продолжать танцевальную династию, а попробовать себя в драматическом театре и в кино.

Профессиональное образование она получила в Школе-студии МХАТ, после чего была принята в труппу театра «Ленком».

Одной из первых и самых запоминающихся киноролей стала Леонсия Солано в приключенческом фильме «Сердца трех». Среди других работ — «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка», «У Бога свои планы», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Старая гвардия», «Ева, рожай!» и даже испанский сериал «С холода», выпущенный на Netflix.

Также Хмельницкая в 2009–2010 годах вместе с Тиграном Кеосаяном вела развлекательное семейное шоу «Ты и я» на канале «Россия». С режиссером они были в браке двадцать лет, у них две дочери – Александра и Ксения. В 2014-м пара развелась.

Сейчас Хмельницкая продолжает сниматься: в 2024-м она играла в «Онегине», а в 2026-м в производстве находится российский сериал «Красота» с ее участием.

«У меня сейчас энергии даже больше, чем было 8—10 лет назад. Я ее раньше не чувствовала, а сейчас она появилась. Думаю, что наконец-то вступила в свой золотой возраст, когда все правильно встало на свои места, наступила гармония физическая и душевная, соответствие внешнего и внутреннего. То, что я пережила, переработала, осмыслила и вышла из всего в плюс, — наверное, дело в этом. Но этого состояния надо было дождаться!» — рассказывала артистка в интервью.

