Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Фото

«Золотой возраст»: Алене Хмельницкой — 55

Робертс, Гомес, Шаламе и другие звезды на "Золотом глобусе"
Нолан, Спилберг, "Мстители", "Человек-паук": 15 самых ожидаемых фильмов 2026 года
"Человек, изменивший правила игры". 10 лет без Дэвида Боуи
Рекордный снегопад и метель: что творится в Москве и области

Алена Хмельницкая родилась в Москве в творческой семье, ее родители были артистами балета Большого театра. Атмосфера закулисья, репетиций и гастролей с детства пробудила в девочке интерес к сцене. Алена решила не продолжать танцевальную династию, а попробовать себя в драматическом театре и в кино.

Профессиональное образование она получила в Школе-студии МХАТ, после чего была принята в труппу театра «Ленком».

Одной из первых и самых запоминающихся киноролей стала Леонсия Солано в приключенческом фильме «Сердца трех». Среди других работ — «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка», «У Бога свои планы», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Старая гвардия», «Ева, рожай!» и даже испанский сериал «С холода», выпущенный на Netflix.

Также Хмельницкая в 2009–2010 годах вместе с Тиграном Кеосаяном вела развлекательное семейное шоу «Ты и я» на канале «Россия». С режиссером они были в браке двадцать лет, у них две дочери – Александра и Ксения. В 2014-м пара развелась.

Сейчас Хмельницкая продолжает сниматься: в 2024-м она играла в «Онегине», а в 2026-м в производстве находится российский сериал «Красота» с ее участием.

«У меня сейчас энергии даже больше, чем было 8—10 лет назад. Я ее раньше не чувствовала, а сейчас она появилась. Думаю, что наконец-то вступила в свой золотой возраст, когда все правильно встало на свои места, наступила гармония физическая и душевная, соответствие внешнего и внутреннего. То, что я пережила, переработала, осмыслила и вышла из всего в плюс, — наверное, дело в этом. Но этого состояния надо было дождаться!» — рассказывала артистка в интервью.

Жизнь и карьера актрисы – в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+