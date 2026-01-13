Половина россиян хотят взять отпуск после праздников, а 14% — уволиться

Треть россиян планируют взять отпуск сразу после новогодних каникул, чтобы продлить отдых и восстановиться перед рабочими буднями. При этом 13% хотели бы уйти в отпуск, но столкнулись с прямым запретом со стороны руководства.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Уже написали заявление на отпуск 3% респондентов, а 2% признаются, что собираются отдохнуть за счет больничного, если отпуск не согласуют. 6% хотели бы взять паузу, но не могут позволить себе это финансово. При этом почти половина опрошенных предпочитают сохранить дни отдыха на лето или уже брали отпуск в декабре.

Вместе с тем январь остается популярной точкой для карьерных решений. 14% россиян прямо заявляют о намерении уволиться после праздников. Из них каждый пятый планирует сначала взять отпуск, а уже затем уйти из компании.

Еще 25% пока не приняли окончательное решение, но присматриваются к вакансиям и оценивают рынок. 60% убеждены, что сейчас не лучшее время менять работу.

Интересно, что среди тех, кто планирует уход, наиболее распространенная стратегия — не торопиться с официальным заявлением. Лишь около двух третей уже предупредили работодателя или обсуждают свой уход, в том числе получая контр-офферы и предложения остаться (33%). Остальные предпочитают молчать до последнего: 10% не сообщали о планах увольнения, опасаясь потери бонусов или ожидая оффер от нового работодателя.

«Тихое увольнение — рискованная карьерная стратегия, когда человек никого не предупреждает заранее о своем решении, и в первую очередь это бьет по его репутации. Он оставляет компанию без сотрудника и создает проблемы для команды. Мир профессиональных контактов тесный: к HR-специалистам регулярно обращаются за рекомендациями, и кейсы, когда сотрудник уволился тихо, не остаются незамеченными. В итоге человек сам закрывает себе часть карьерных возможностей», — комментирует Валентина Романова, HR -директор Lеvel Group.

Каждый десятый (10%) все же планирует сообщить о планах на увольнение в первый рабочий день. 13% опрошенных придерживаются более осторожной стратегии, предпочитая сначала получить оффер другой компании, а затем озвучить планы на увольнение текущему работодателю.

