Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово

Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта Домодедово и рядом связанных с ним компаний, назначен на 20 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление о торгах.

Прием заявок пройдет с 13 по 19 января. Начальная цена лота установлена на уровне 132,266 млрд рублей, размер задатка составляет 26,45 млрд рублей.

Заключение договора купли-продажи планируется в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данную недвижимость имеются.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604633_rnd_2",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+