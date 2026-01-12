Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово

Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта Домодедово и рядом связанных с ним компаний, назначен на 20 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление о торгах.

Прием заявок пройдет с 13 по 19 января. Начальная цена лота установлена на уровне 132,266 млрд рублей, размер задатка составляет 26,45 млрд рублей.

Заключение договора купли-продажи планируется в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данную недвижимость имеются.

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику, его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами аэропорта.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.