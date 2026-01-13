В США рассказали об универсальности мины ТМ-62 в зоне СВО

Противотанковая мина нажимного действия ТМ-62 стала универсальным взрывным устройством, широко используемым обеими сторонами в зоне специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Как отмечает издание, военнослужащие ВС РФ и ВСУ адаптировали мину для решения широкого спектра боевых задач на передовой. ТМ-62 диаметром 32 см и весом около 10 кг содержит 7,5 кг взрывчатки, что достаточно для повреждения или уничтожения бронетехники.

«Такой заряд достаточен для повреждения или уничтожения бронетехники, которая его активирует», — отмечается в материале Forbes.

Мина ТМ-62 считается одной из самых распространенных в мире. Как пишет Forbes, минные поля продолжают играть критическую роль в конфликте: Украина интегрирует их в оборонительные линии, а российские войска используют для прикрытия освобожденных территорий.

12 декабря сообщалось, что в России начались испытания грузового дрона «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62, таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов.

Ранее российские военные обошли минное поле и заняли укрепления ВСУ.