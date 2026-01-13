Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В США рассказали об универсальности мины ТМ-62 в зоне СВО

Forbes: советская мина ТМ-62 стала универсальным оружием в ходе СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Противотанковая мина нажимного действия ТМ-62 стала универсальным взрывным устройством, широко используемым обеими сторонами в зоне специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Как отмечает издание, военнослужащие ВС РФ и ВСУ адаптировали мину для решения широкого спектра боевых задач на передовой. ТМ-62 диаметром 32 см и весом около 10 кг содержит 7,5 кг взрывчатки, что достаточно для повреждения или уничтожения бронетехники.

«Такой заряд достаточен для повреждения или уничтожения бронетехники, которая его активирует», — отмечается в материале Forbes.

Мина ТМ-62 считается одной из самых распространенных в мире. Как пишет Forbes, минные поля продолжают играть критическую роль в конфликте: Украина интегрирует их в оборонительные линии, а российские войска используют для прикрытия освобожденных территорий.

12 декабря сообщалось, что в России начались испытания грузового дрона «Черный коршун - 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62, таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов.

Ранее российские военные обошли минное поле и заняли укрепления ВСУ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605605_rnd_0",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+