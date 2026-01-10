Как пережить послепраздничное безденежье

Что ж, праздники почти отгремели. Все подарки подарены, бутерброды с икрой съедены, платья выгуляны, селфи из новых ресторанов и с театральных премьер в соцсети запощены. Теперь нужно как-то справиться с похмельем. Даже тем, кто не пьет. Речь о похмелье финансовом.

Термин этот вошел в нашу жизнь недавно. А само явление, конечно, вечное. Кто не оставался на мели после бурных праздников? Да у всех есть такой опыт. Но нынче, пишут, народу как-то по-особенному тяжело. Причем не только нашему.

В США, сообщают, от финансового похмелья страдает половина жителей, а 18% вообще будут закрывать долги, в которые вошли во время праздников, до самого лета. Это как вообще? Да такого просто не может быть! Это как надо отметить Рождество, чтобы до июня расплачиваться. Фейк какой-то! Но, нет, об этом пишет New York post. Правда, на деле все, конечно, сложнее.

Разоряют американцев не сами по себе праздничные развлечения, а новогодние распродажи. А закупаются люди всем подряд: радуют себя не только новогодними побрякушками — технику берут в дом, круглогодичный гардероб обновляют, туры на какие-нибудь острова бронируют, в том числе и весенне-летние. Скидки — дело такое. И если удается отхватить что-то хорошее с приличным дисконтом, чего ж печалиться? Даже если потом еще полгода вносить платежи. Радоваться нужно.

А у нас как? Тоже интересно. Один новостной ТГ-канал провел опрос в конце декабря. Проголосовало три с половиной тысячи пользователей. Треть опрошенных признались: до первой январской зарплаты не дотянут — придется занимать или расчехлять кредитки. А вот почему так, остается только гадать.

Нет, понять природу явления нетрудно. С Новым годом всегда примерно так, как с ремонтом. Ты можешь тщательно просчитывать бюджет, накидывать 20-30% на непредвиденные расходы — и все равно не впишешься в смету. Это классика. Но вот разобраться с психологией феномена, понять, почему люди так уж сильно после Нового года страдают, нелегко. Ведь если взять тот же пример с ремонтом, то, как правило, из-за трат на него люди волосы на себе все же не рвут. Да, зарекаются больше не пить (зачеркнуто) никогда не лезть в стройку (и лет через пять нарушают все клятвы), но с понесенными расходами все же смиряются стоически: дескать, дело-то важное, нужное. А вот с праздниками не так. Праздники — это вроде как баловство. И почему-то сильно выходить из финансовых берегов считается даже стыдным. Хотя, казалось бы, уж если на что с удовольствием и тратиться, то на радость, на веселье. Иначе зачем вообще жить?

Вот такой вопрос я советую задавать себе почаще всем тем, кто после Нового года и Рождества чувствует себя материально обессиленным да к тому же еще и глубоко порочным. Вот купили вы подарки близким на сумму большую, чем рассчитывали. Так ведь по любви же! Вот съездили семьей в Великий Устюг в первые три дня января и вдруг видите, что тур туда же в апреле в два раза дешевле. И, конечно, понимаете вы, в апреле не будет никаких толп и долгих ожиданий в ресторанах. Но подумайте, детям вашим точно было б весело на родине Деда Мороза весной? А вы бы с работы смогли бы запросто вырваться? То-то и оно. Так зачем обесценивать собственный праздник, накручивать себя, что могло быть и лучше? Выгоднее, комфортнее, тише — не значит лучше!

Это мы сейчас разобрались с моральной стороной вопроса, избавились от ложного чувства вины. А это, между прочим, уже полдела.

Однако остался аспект исключительно материальный. Где взять денег до зарплаты или как прожить без них? Хорошая новость в том, что зарплата все-таки уже скоро. Она, правда, может быть весьма скромной, потому что в декабре вы получили повышенный аванс. Это неприятно — да. Но тоже не смертельно. Как говорится, даже если вас съели, у вас есть два выхода.

Вариант первый. До конца каникул еще есть несколько дней, которые можно провести почти без трат. Достаточно назвать этот период модными словами типа «детокс» или «челлендж» — и вот вы уже не с хлеба на воду перебиваетесь, а практикуете какую-нибудь, черт возьми, осознанность. Между прочим, кто-то такое выбирает добровольно. Например, такой человек я. Многие мои друзья думают, что я гуру финансовой грамотности. Но все гораздо проще. Обычно, пока я работаю, деньги мне тратить некогда, когда наступают долгожданные выходные, мне их тратить лень. А рождественских каникул я жду как манну небесную с одной целью: несколько дней подряд никуда не ходить и ничего не делать — только читать книжки, смотреть кино и гулять по парку около дома.

Никому не советую повторять эти трюки полностью, то есть сначала упахаться до одури, а потом ничего не мочь. Нет, есть, конечно, вероятность, что вы попробуете и вам понравится, но мысль все же я хочу развернуть другую: умеренные самоограничения не только не разрушительны, но и полезны. Несколько дней без трат тоже можно провести нескучно: играть в настолки, готовить трудоемкие, но недорогие блюда. Может, вы уже два года мечтали пельменей своих налепить. Ну вот. Начинки могут быть из всего на свете, вот что осталось среди запасов — то и хорошо. А у вас осталось. Все ж закупались по акциям как ненормальные.

Вариант второй. Не осталось ничего. Вы уже влезли в кредитку. Ну что ж. Посыпать голову пеплом поздно. И непродуктивно. Зато можно отвлечься на работу. Нет, никому не советую брать курьерскую сумку или идти разгружать вагоны. Пустое это. Пусть пока будет кредитка. Но можно поработать на перспективу. Научиться чему-то новому. Изучить рынок на предмет подработок по текущему профилю. Вы ж и так планировали разбогатеть, в список целей наверняка вписали «увеличение дохода». Вот и повод. Незачем ждать понедельника. Не хочу никого злить фразами про «кризис — время возможностей», но… ведь доля правды в этом ужасном выражении есть. Закроете потом кредитку без проблем.

Да, волшебных таблеток нет. Все средства по смягчению финансового похмелья так или иначе компромиссные. Но тут уж каждый выбирает сам: пытаться себе помочь хоть как-то, громко страдать, обещая себе, что уж в следующий раз все будет иначе и каждый раз нарушать обещания или вовсе лечить подобное подобным, как делают все безнадежные алкоголики.

