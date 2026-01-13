Размер шрифта
Новости. Общество

Пробы воды в Москве-реке показали минимальное содержание микропластика

Содержание микропластика в Москве-реке минимально, что говорит о ее чистоте
Илья Питалев/РИА Новости

Пробы воды Москвы-реки показали минимальное содержание микропластика, что говорит о чистоте водоема. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование МГУ им Ломоносова.

В последнее время, как заявили ученые, некоторые СМИ пугают граждан опасностью от частиц микропластика, которые нас окружают повсюду, и могут нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Чтобы проверить это в МГУ разработали новый систематический подход по определению степени загрязнения природных вод взвешенными твердыми частицами микропластика в диапазоне от 0,1 мкм до 1 мм.

«Несмотря на распространяемые «страшилки», результат однозначен: содержание микропластика ничтожно мало», — сказали в вузе, отметив, что массовая концентрация частиц микропластика на входе в город составляет около 270 нг/л, на выходе — 360 нг/л, в Десне — 170 нг/л. Это на порядок меньше, чем концентрация частиц глины и песка.

Максимальное число частиц микропластика зарегистрировано в реке на выходе из Москвы — 5 частиц на тонну воды, что очень мало, поэтому беспокоиться не о чем, заявил заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ Алексей Хохлов.

До этого ученые сообщили, что микропластик из повседневных источников, включая бутылки для воды, может повреждать поджелудочную железу и повышать риск развития диабета.

Ранее в Москве заметили необычных для региона птиц.

