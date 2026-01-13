Министр войны США заявил, что армию избавят от «чуваков в платьях»

Хегсет заявил, что чуваки в платьях больше не отвлекут армию США

В армии США больше не будет «чуваков в платьях». Об этом заявил американский министр войны Пит Хегсет во время выступления на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в штате Техас, передает РИА Новости.

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика «инклюзивности, равенства и разнообразия» — «Газета.Ru»), никаких больше чуваков в платьях», — сказал министр.

По его словам, предыдущие администрации США отдавали возможности военно-промышленного комплекса страны и процессы иностранным государствам, пренебрегая важностью навыков, которые есть на своих предприятиях. При президенте Дональде Трампе эти дни закончены, добавил Хегсет.

В феврале 2025 года спустя некоторое время после избрания Трампа на пост президента армия США в соцсетях объявила, что больше не будет принимать трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих.

Ранее крупные компании сократили спонсорство ЛГБТ-маршей в США.