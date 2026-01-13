Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Paramount подала в суд на Warner Bros.

NYT: Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за провала сделки на $108 млрд
Allmy/Shutterstock/FOTODOM

Медиакомпания Paramount подала в суд на Warner Bros. Discovery и объявила о намерении провести своих представителей в совет директоров концерна. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление Paramount Skydance (PS).

Иск связан с отказом совета директоров Warner Bros. принять предложение Paramount о покупке за $108 млрд в пользу более низкого предложения от Netflix — $82,7 млрд. Paramount требует раскрыть информацию, на основе которой было принято это решение.

«Несмотря на шесть недель и столько же пресс-релизов от Paramount Skydance, компания до сих пор не повысила цену и не устранила многочисленные и очевидные недостатки своего предложения», — заявил представитель Warner Bros.

Продажа активов Warner Bros. происходит на фоне структурных изменений в медиаиндустрии: сокращается аудитория кабельного телевидения, а выручка компании в третьем квартале упала на 23%. Если сделка с Netflix состоится, общее число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix достигнет 450 млн, что может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов.

В декабре сообщалось, что компания Warner Bros. Discovery отклонит предложение Paramount о покупке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка Netflix и Warner Bros. может стать проблемой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605671_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+