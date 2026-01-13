Размер шрифта
В Шереметьево заявили об усиленной работе аэропорта

Гендиректор Шереметьево: аэропорт из-за снегопада работает в усиленном режиме
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Московский аэропорт Шереметьево из-за снегопада работает в усиленном режиме. Об этом гендиректор авиагавани Михаил Василенко рассказал ТАСС.

Он отметил, что аэропорт в любой момент готов вывести максимальное количество людей и техники для минимизации потерь по перевозкам.

Василенко уточнил, что по плану были предусмотрены прием и отправление 750 рейсов, включая широкофюзеляжные. Сейчас фактически выполнено 657 рейсов, в общей сложности было перевезено 107 тысяч пассажиров.

Гендиректор подчеркнул, что персонал аэропорта приложил все усилия, чтобы обслужить пассажиров и доставить их домой.

Вечером 11 января пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко предупредил, что работу воздушного транспорта в Москве могут скорректировать из-за нового снегопада. По его словам, изменения могли быть внесены в расписание полетов в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу. 

