Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть

ФНС: доходы самозанятых в России в 2025 году выросли на 38,6% в 2025 году

Доходы самозанятых в России по итогам 2025 года выросли на 38,6% и превысили 3 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы (ФНС).

Налоговые поступления от этого сектора увеличились более чем на треть и достигли 136 млрд рублей. Для сравнения, доходы федерального бюджета от приватизации в прошлом году составили 112 млрд рублей.

«Наибольшая часть налога (63%) зачисляется в региональный бюджет, остальные 37% — в фонд медицинского страхования», — отмечается в публикации.

Режим налога на профессиональный доход (НПД) действует в России с 2019 года как десятилетний эксперимент. Самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических. Рост показателей свидетельствует о расширении этой формы занятости и её вкладе в экономику.

До этого сообщалось, что рост номинальных зарплат в России в 2026 году может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом и составить около 8%.

Ранее депутат напомнил о нововведениях для самозанятых.