Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Депутат объяснил, как праздники скажутся на зарплате россиян за январь

Депутат Говырин: праздники не дают право уменьшать зарплату
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не в праве уменьшать фиксированный оклад россиян в январе из-за меньшего количества рабочих дней, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что размер оклада сохраняется, несмотря на праздники.

«Разговоры про «урезанную январскую зарплату» относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», — отметил депутат.

Говырин добавил, что первая выплата в январе иногда получается меньше обычной из-за количества рабочих дней, но окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда.

До этого сервисы «Работа.ру» и «Подработка» подсчитали, что россияне могут заработать в праздники до 200 тыс. руб. Такую сумму предложили инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. А в Тамбове курьерам обещали до 160 тыс. руб. Им предстояло работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости. В Сочи искали упаковщика десертов с зарплатой до 128 тыс. руб.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Марина Ярдаева рассказала, как пережить послепраздничное безденежье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605683_rnd_3",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+