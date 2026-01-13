Депутат объяснил, как праздники скажутся на зарплате россиян за январь

Работодатели не в праве уменьшать фиксированный оклад россиян в январе из-за меньшего количества рабочих дней, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что размер оклада сохраняется, несмотря на праздники.

«Разговоры про «урезанную январскую зарплату» относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям», — отметил депутат.

Говырин добавил, что первая выплата в январе иногда получается меньше обычной из-за количества рабочих дней, но окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда.

До этого сервисы «Работа.ру» и «Подработка» подсчитали, что россияне могут заработать в праздники до 200 тыс. руб. Такую сумму предложили инструкторам по горным лыжам на Сахалинском горнолыжном курорте. А в Тамбове курьерам обещали до 160 тыс. руб. Им предстояло работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости. В Сочи искали упаковщика десертов с зарплатой до 128 тыс. руб.

