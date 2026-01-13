В России предложили создать программу «Земский журналист»

В России необходимо создать программу «Земский журналист», чтобы районные газеты продолжали работать. С такой идеей выступил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.

По его словам, районные газеты являются основой российской журналистики, однако в них не хватает сотрудников. Этими газетами часто заведуют женщины «бальзаковского возраста», при уходе которых на пенсию многие издания могут прекратить работу, отметил он.

Соловьев также подчеркнул, что молодые люди не хотят работать в подобных СМИ из-за маленьких зарплат. В связи с этим нужно подумать о программе «Земский журналист» по аналогии с «Земским работником культуры» и «Земским доктором».

По мнению главы СЖР, инициатива поможет «закрепить» молодежь в селах, маленьких городах, в районах, а также даст возможность покупки жилья, что поспособствует притоку новых кадров в маленькие населенные пункты.

В декабре были подведены итоги Всероссийского конкурса аграрной журналистики «Селом сильна Россия».

