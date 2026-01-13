Размер шрифта
На Камчатке из-за циклона отменили движение транспорта

Власти Камчатки из-за мощного циклона отменили автобусные и авиарейсы
Мощный циклон привел к отмене воздушного и наземного транспортного сообщения на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал регионального правительства.

Сейчас из-за сильных осадков и шквалистого ветра отменены центральные и местные авиарейсы. Решение об их возобновлении будет принято после улучшения погодных условий.

Кроме того, отменены все пригородные и межмуниципальные рейсы автобусов. Также полностью прекращено движение транспорта на автодорогах Петропавловск-Камчатский — Мильково и на трассе до Усть-Большерецка.

Власти призвали граждан воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

В начале января в аэропорту Казани сильная метель, ветер с порывами до 20 м/с и ограниченная видимость до 100 метров привели к масштабным задержкам и отменам авиарейсов. Более трех десятков вылетов были задержаны, а прилеты отложили. Самолеты, направлявшиеся в Казань из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента, перенаправили на запасные аэродромы в Самаре, Уфе, Москве и Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разгребают последствия крупнейшего за 56 лет снегопада. 

