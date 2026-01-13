Рост зарплат в России в 2026 году может замедлиться вдвое и составить около 8%

Рост номинальных зарплат в России в 2026 году может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом и составить около 8%. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков, опрошенных Банком России и рекрутинговыми агентствами, передает газета «Известия».

Повышение доходов будет носить выборочный характер. Наибольший прирост, от 10% до 20% и выше, ожидается в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях — оборонной промышленности, IT (разработчики ПО, эксперты по ИИ и кибербезопасности), а также у высококвалифицированных инженеров и сварщиков. При этом в легкой промышленности, строительстве, образовании и бюджетной сфере рост зарплат будет минимальным или его не будет вовсе.

«В 2026-м зарплаты быстрее среднего будут расти в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях — в оборонной промышленности, IT и инженерии. В этих секторах прибавка может составить 10–20% и выше из-за острой нехватки квалифицированных специалистов», — приводят эксперты в рекрутинговом секторе.

По данным Росстата, средняя зарплата в России в октябре 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, показав рост на 14% год к году. Замедление роста доходов в 2026 году аналитики связывают с исчерпанием возможностей бизнеса по наращиванию фонда оплаты труда на фоне роста издержек, а также с постепенным охлаждением рынка труда. При рекордно низкой безработице (около 2%) сохраняется структурный перекос — острый дефицит узких специалистов при высокой конкуренции на массовых позициях.

