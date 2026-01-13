РСПП: почти половина российских компаний свернула экспорт из-за курса рубля

В России 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает газета «Ведомости».

По его словам, укрепление рубля вызывает беспокойство бизнеса. Шохин считает, что в стране необходимо использовать рыночные инструменты валютного регулирования для снижения волатильности (высокая волатильность означает непредсказуемую смену цен и высокий риск, низкая — стабильность и предсказуемость).

По подсчетам газеты, среднее значение курса доллара в 2025 году составило 83,3 руб. Согласно прогнозу «Ведомостей», в новом году рубль ослабнет примерно на 6%, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 руб.

До этого главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что слабые темпы роста российской экономики (стагнация) в текущих условиях — это уже хорошо.

Ранее импорт европейских товаров в Россию впервые превысил экспорт.