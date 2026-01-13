Йога и медитации оказались опасны для психики

О том, как влияют йога и медитации на психическое здоровье и стоит ли прибегать к их помощи пациентам с психологическими проблемами, «Газете.Ru» рассказала врач по лечебной физкультуре ГУТА КЛИНИК Елизавета Юрьевна Гоменюк.

По ее словам, медитация и йога популярны как средства для расслабления, управления стрессом и духовного роста. Однако исследования подтверждают, что эти практики могут иметь и негативные последствия для психического здоровья. Так, одно из исследований, опубликованное в журнале PLUS One, показало, что более 20% участников сообщали о том, что после медитаций они испытывали тревогу, чувство нереальности, а иногда и панические атаки. Особенно уязвимы были люди, практикующие интенсивные ретриты и имеющие в анамнезе психические расстройства или психологические травмы.

«В буддийской литературе описан так называемый феномен «темной ночи», возникающий у людей, которые достигают продвинутых стадий медитации. Постепенно у них нарастают чувство одиночества и страха, оторванности от внешнего мира, снижается мотивация, нарушается сон. Хотя такие симптомы характерны для не очень большого процента практикующих, важно понимать, что медитации могут представлять опасность для психического здоровья. Чаще всего негативные изменения происходят у людей, страдающих от тревожных расстройств или депрессии», — объяснила врач.

Занятия йогой также могут приносить вред здоровью человека. Главная опасность заключается в том, что неправильное выполнение дыхательных техник может привести к гипервентиляции и, как следствие, к головокружению, усилению тревоги и даже паническим атакам. У людей с историей психических заболеваний или травм риск негативных переживаний резко увеличивается.

«Участие в интенсивных ретритах, где медитация практикуется многократно в течение дня, также может спровоцировать неприятные симптомы. Кроме того, стремление к идеальному выполнению асан, быстрому овладению техниками, особенно у новичков или людей с чертами перфекционизма, может привести к эмоциональному выгоранию и негативным психологическим последствиям», — добавила эксперт.

Те, кто уже имеют психические расстройства, например, тревожные расстройства, депрессию, ПТСР, особенно уязвимы для негативного воздействия и чаще испытывают неприятные симптомы. В группе риска также находятся люди с психологическими травмами, а также те, кто слишком активно выполняют практики или нарушают технику их проведения.

Эксперт подчеркивает, что медитация и йога могут оказать положительное влияние на физическое и ментальное здоровье, но важно осознавать, что они напрямую воздействуют на центральную нервную систему.

«Если у вас есть проблемы с психическим здоровьем или вы планируете участие в интенсивных программах, лучше проконсультироваться с профессиональным тренером или психологом, имеющим опыт работы с подобными практиками. Важно помнить, что работа с телом и разумом требует осознанности и ответственности, чтобы не допустить ухудшения состояния и не навредить своему здоровью», — резюмировала врач.

