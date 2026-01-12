Отключенное ПВО и «секретное оружие». Как США смогли захватить Мадуро

NYT: военные Венесуэлы допустили ошибки в работе с С-300 при атаке США

Последствия атаки США на Венесуэлу в Каракасе, 3 января 2026 года

Российские системы ПВО в Венесуэле во время операции США по захвату президента Николаса Мадуро «не были подключены к радарам», утверждает The New York Times. По мнению издания, некомпетентность венесуэльских военных сыграла большую роль в успехе американских военных. Тем временем представители Белого дома опубликовали интервью с охранником Мадуро, который рассказал о применении Соединенными Штатами «мощного загадочного оружия». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские средства противовоздушной обороны в Венесуэле «не были подключены к радарам» во время атаки США, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Венесуэла не смогла поддерживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых передовых в мире зенитных систем, — а также системы ПВО «Бук», что сделало ее воздушное пространство уязвимым <…>

Некомпетентность венесуэльских военных, по всей видимости, сыграла большую роль в успехе США», — говорится в публикации.

NYT выяснила, что некоторые компоненты ПВО на момент атаки американских войск «все еще находились на складе, а не были в рабочем состоянии» . Также Венесуэла испытывала трудности с обслуживанием российской техники, часто сталкиваясь с нехваткой запасных частей и технических знаний для ее обслуживания или эксплуатации, утверждает издание.

«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — сказал бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

3 января американские военные провели операцию «Абсолютная решимость», в рамках которой нанесли удар по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с его супругой. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

МИД России осудил действия Вашингтона и призвал не допустить дальнейшей эскалации. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости».

Мадуро перевезли в США, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. В ходе первого судебного заседания, которое состоялось 5 января, венесуэльский лидер заявил о своей невиновности. Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта.

«Секретное оружие» США

США в рамках операции по захвату Мадуро применили «мощное загадочное оружие», пишет New York Post (NYP) со ссылкой на показания охранника венесуэльского лидера. Интервью с ним представители Белого дома опубликовали в социальной сети X.

«Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились <…> В какой-то момент они [американские военные] что-то запустили. Я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как моя голова чуть ли не взрывается изнутри », — рассказал мужчина.

По его словам, у охранников Мадуро «пошла из носа кровь», некоторых из них «рвало кровью». В результате они упали на землю и не могли пошевелиться.

По информации министерства внутренних дел Венесуэлы, в ходе операции американских войск было убито свыше сотни венесуэльских военнослужащих.

« Эти 20 человек [военные США], не понеся ни одной потери, убили сотни из нас . У нас не было возможности противостоять их технологиям, их оружию. Клянусь, я никогда ничего подобного не видел», — сказал охранник Мадуро.

NYP утверждает, что военные располагают оружием, которое «нейтрализует цели с помощью сфокусированной энергии». Издание допустило, что это может быть первый случай его применения Соединенными Штатами в боевых условиях.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, США использовали звуковое оружие, работающее на высоких или же низких частотах.

«Это было звуковое оружие, низкочастотное или высокочастотное, которое било по ушам, по мозгам.

Вот вместе с системами радиоэлектронной борьбы, может быть, [имел место] электромагнитный импульс. Это все вместе создавало вот такое ощущение — подавляло волю у людей, вызывало рвотные состояния и так далее <…> наверное, это называется акустическим оружием, можно так назвать», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

Такое оружие действительно существует, и оно могло быть применено в рамках операции США, добавил Литовкин.