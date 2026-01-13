Размер шрифта
Адвокат рассказала, как приставы будут выселять Долину

Адвокат Зуй: приставы силой выселят Долину, если она откажется освободить ее
РИА Новости

Приставы применят силовые меры, если певица Лариса Долина не освободит квартиру Полине Лурье, которая планирует добиваться выселения артистки через судебных приставов. О том, как проходит подобная процедура, адвокат Ирина Зуй сообщила в беседе с aif.ru.

Певица сорвала запланированную на прошлую неделю процедуру передачи квартиры покупательнице, в связи с этим Лурье инициировала обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением о возбуждении исполнительного производства для принудительного выселения.

Как рассказала адвокат, после принятия заявления судебные приставы-исполнители вынесут постановление, в котором устанавливается срок для добровольного исполнения (обычно это пять дней). Далее документ направляется должнику через «Госуслуги» или заказным письмом по почте. Отсчет срока для освобождения помещения начинается с момента получения постановления ответчиком, отметила Зуй.

Если к установленной дате Долина не освободит квартиру добровольно, приставы будут вынуждены применить силовые меры. В рамках закона, в присутствии Лурье и понятых, дверные замки будут вскрыты, а недвижимость — фактически передана новой владелице с составлением соответствующего акта, добавила адвокат.

До этого Mash заявил, что певица вместе с дочерью и внучкой улетела на отдых в Абу-Даби и не отдает ключи от квартиры.

Ранее саратовский бизнесмен обвинил Долину в захвате ручья в Подмосковье.

