Медведев предложил альтернативу аннексии Гренландии Трампом

Медведев: жители Гренландии могут проголосовать за присоединение к России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме предположил, что если президент США Дональд Трамп не предпримет действий, население Гренландии может выразить желание войти в состав Российской Федерации посредством референдума. Об этом российский политик написал на платформе Max.

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект Федерации», — написал Медведев.

Трамп ранее неоднократно высказывал заинтересованность в приобретении острова Соединенными Штатами, мотивируя это соображениями стратегической важности. Он избегал прямого ответа на вопрос о приоритете между Гренландией и сохранением НАТО, а также не исключал возможности применения силы для установления контроля над островом.

Правительства Дании и Гренландии выразили протест против подобных намерений и подчеркнули необходимость уважения их территориальной целостности. Европейский союз также рассматривал варианты ответа в случае реальной угрозы со стороны США.

Гренландия, бывшая датской колонией до 1953 года, сохраняет связь с Данией, но с 2009 года обладает широкой автономией, включающей право на самоуправление и самостоятельное формирование внутренней политики.

