В США внесли законопроект о присоединении Гренландии

В конгрессе США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

Согласно тексту документа, законопроект, если будет принят, может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.

12 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки получат Гренландию «так или иначе».

8 января американский государственный секретарь Марко Рубио анонсировал свою встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов, включая возможную покупку Гренландии. Ожидается, что переговоры состоятся на этой неделе.

Ранее Дмитрий Медведев предложил альтернативу аннексии Гренландии Трампом.