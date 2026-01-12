«Завод выведен из строя». Раскрыта цель удара «Орешником» по Львовской области

Целью российского комплекса «Орешник» во Львовской области Украины был авиаремонтный завод, заявило Минобороны РФ. По информации ведомства, поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА, а также инфраструктура аэродрома предприятия. Мэр Львова не стал раскрывать точное место удара, однако признал, что один из объектов критической инфраструктуры получил «ужасные повреждения». Тем временем в НАТО считают, что Россия с помощью «Орешника» хочет заставить альянс прекратить поддерживать Украину.

Российские войска с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» поразили на Украине Львовский авиаремонтный завод, сообщило Минобороны РФ.

«В результате нанесения в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод <…>

Поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — говорится в заявлении.

На предприятии ремонтировали и обслуживали авиационную технику Вооруженных сил Украины, в том числе самолеты F-16 и МиГ-29. Кроме того, там же производились ударные беспилотники большой и средней дальности, которые применялись для атак по гражданским объектам в глубине территории России, отметило Минобороны.

Информацию о поражении завода подтвердили несколько независимых источников , уточнило ведомство. При этом военные блогеры предполагали, что целью атаки могло быть подземное газовое хранилище.

Также в рамках массированного удара с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и крылатых ракет морского базирования «Калибр» в Киеве поражены производственные мощности двух предприятий. По данным Минобороны, эти заводы были задействованы в сборке ударных БПЛА для атак по российской территории. Кроме того, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. После этого в Киеве произошел масштабный блэкаут.

Удар стал ответом на террористическую атаку ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Чем известен Львовский авиационно-ремонтный завод? Предприятие было основано в октябре 1939 года. Там ремонтировались самолеты различных типов, авиамоторы и значительное количество авиационного вооружения. С 1950-х завод осваивал ремонт реактивных самолетов. После провозглашения независимости Украины завод перешел в ведение украинского министерства обороны. В 1998-м его внесли в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение. В 2010-м вошел в состав госконцерна «Укроборонпром». В 2008-м на заводе выполнялся капитальный ремонт и модернизация самолетов типа МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-29.

«Ужасные повреждения»

Подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области, судя по всему, было не основной целью удара, а второстепенной, пишет «Военная хроника», комментируя заявление российского оборонного ведомства.

«Если все так, то значительная часть обслуживающих авиацию ВСУ мощностей, как минимум на время, перестанет функционировать», — говорится в публикации.

По мнению «Военной хроники», для полного вывода объекта из строя потребуются повторные удары, поскольку он построен «определенным образом».

Мэр Львова Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Твое место» не стал раскрывать точное место удара, однако признал, что один из объектов критической инфраструктуры региона после удара «Орешником» получил «ужасные повреждения».

«Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны <…> Нигде на радарах эта ракета не была обозначена», — сказал он.

Львовский авиаремонтный завод уже становился целью Вооруженных сил России. 18 марта 2022 года с помощью высокоточного оружия большой дальности там была уничтожена стоянка с украинскими боевыми самолетами.

Реакция НАТО

Россия с помощью комплекса «Орешник» хочет заставить НАТО прекратить поддерживать Украину, считает генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Всего неделю назад мы видели применение ракеты «Орешник» по Львову <…> Россия пытается отговорить нас от оказания помощи Украине. Но нас это не остановит», — отметил он на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Европа понимает, что ситуация для нее будет только хуже, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявление Рютте.

«Если он так говорит, уже неплохо. Не факт, что это будет, но означать может, что они понимают, что дальше будет хуже, но отказаться от своих планов, значит, практически признать поражение <…> Они понимают, что побежденным диктуют условия, а договариваются с победителем», — отметил он в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Колесника, сейчас НАТО пытается «проиграть с достоинством» , поскольку осознает, что ситуация по украинскому конфликту складывается не в пользу Европы.

«Возможно, политики НАТО действительно прозрели, понимая, что совсем не в их пользу складывается ситуация на Украине, и стараются проиграть с достоинством <…> Они понимают, что проигрывают, и пытаются это сделать красиво», — добавил парламентарий в беседе с NEWS.ru.