С Шуриком и Шариком. Россияне проводят каникулы «как при бабушке»

Ну как дела, нового «Чебурашку» посмотрели? «Приключения Шурика» видели? А «Простоквашино» про Шарика? А «Буратино»? Традиционный минимум из комедий Гайдая и «Иронии судьбы» освоен?

Знаете, у меня в эти дни такое чувство, что я вернулась в глубокое детство. Перво-наперво я на праздники осталась без интернета, так как на даче только мобильный и он почти все время отключен.

Диван, плед, книжки. Нас об отключении информировали загодя, так что мы подготовились. Читаем, рисуем, гуляем, осваиваем кулинарию. Будто мне 15 лет и жизнь наполнилась вещественными событиями, чего сидение в сети не дало.

Но не один плохой интернет подарил нам чувство эпохи: телевизор тоже в этом году окунул нас в детство, во времена до «Старых песен о главном» и нового формата голубых огоньков. «Старых песен...» не делают, снова у нас концерты в стиле рождественских встреч одной такой певицы про Арлекина. Помните, как было? Выходили по очереди, чинно пели, потом шла коллективная песня. Вроде бы про «замыкая круг». Песни — те же. За исключением нескольких хитов, завирусившихся в TikTok и попавших в мировые тренды, у нас гвозди программы на всех огоньках — песни 1990-х. Ну и Надежда Кадышева. Которая в 2000-х и 2010-х, если я верно помню, «огоньки» не посещала. И даже на разных «Песнях года» не было ее «Золотого кольца». Я бы сказала, что выступление Кадышевой на центральных новогодних сценах окунуло меня во времена, когда мы слушали по телевизору Екатерину Шаврину: тот же, как сказали бы детишки, вайб.

Эффект полного погружения в детство. В телевизоре — старые песни, старые лица. Старые фильмы. 30 лет назад с утра до вечера крутили «Шурика», «Служебный роман», «Самогонщиков», к ночи — «Иронию судьбы». Теперь еще по кабельным каналам показывают и новые «Иронию» со «Служебным романом». Которые тоже успели надоесть и превратились в старые. Зеркало в зеркале. Включил утром телевизор — и до вечера уже, не приходя в себя, идешь по 3-й улице Строителей.

Тридцать лет подряд центростремительной силой затягивало нас в воронку безвременья. И затянуло! Мы в этой воронке осмотрелись, обустроились. Были годы, когда казалось, что мы застряли навсегда в одном континууме: шурики, «Старые песни о главном», «Песня года». От концертов Пугачевой не так давно смогли избавиться. Застрявшие. В программу передач на каникулы не было смысла заглядывать — все знали наперед. Карусель путешествия по замкнутому кругу.

И наконец — рывок. Сдвинулись с места. Но не вперед, не в будущее — кажется, мы рванули назад. Туда, где мандарины, интернета нет, все сидят у телевизора, а в нем — песни про дружбу и баян. Вместо кичливых фейерверков дети жгли бенгальские огни и просили одеть их на Новый год «как в девяностые». У меня дочь попросила на волосы «крабик» и дурацкую бархатную резинку. У знакомой дочка нашла клипсы и пришла в восторг: «Ооо, это вы при Сталине носили?» Надела на Новый год.

Дети слушали старые песни. Смотрели «Шурика», все части, а еще «Бриллиантовую руку» и «Джентльменов удачи». Одна женщина пишет у себя на странице: дочь-старшеклассница с подружками реально сели смотреть в Новый год «Любовь и голуби». Это где «ну, ежкин кот, Раиса Захаровна». Потом спрашивают у мамы: «А вы правда так интересно жили?»

Тяга к старым песням, старым фильмам у детей — симптом серьезной болезни, но никто не может понять, какой именно. Одни исследователи говорят, что дети устали от цифровой реальности и хотят увидеть мир без гаджетов. Другие считают, что дети устали от мелодий-однодневок, певцов-самоучек и актеров-блогеров. Нет мастерства, нет таланта, все сделано в расчете на пятиминутный эффект и семидюймовый экран.

Еще интересное наблюдение: дети с восторгом смотрят телевизор, потому что там меньше рекламы. Да-да! Зайдите на наши видеохостинги: в трехминутной новости минимум три блока рекламы. Ради интереса включила посмотреть заранее обращение Владимира Путина. Ну, думаю, на Дальний Восток показали — я сейчас посмотрю и напишу, о чем там речь. Какой посмотрю? За 76 секунд четыре рекламных блока. Я не выдержала, плюнула и дождалась полуночи!

Мы лично смотрели в Новый год «Шерлока Холмса». Дело в том, что незадолго до праздников дочь попросила меня этого «Шерлока» показать. Долго описывала, не могла назвать, какой именно хочет смотреть сериал. Опознала по постерам — наш! Порекомендовала ей подружка. Моей — десять, подружке – 12.

Очень хорошее кино. И рекламы в сравнении с интернетом действительно мало.

При этом бесконечные ремейки советского дети игнорируют. Хотя там — сплошной СССР нового извода. Вы киноафиши праздничные видели? Только отсмотрели свежего «Шурика», как пошли «Простоквашино», «Буратино». «Чебурашка». Словно в детстве, честное слово, там тоже днем в праздники ждали Чебурашку. Отличие в том, что в нашем детстве Чебурашке дом строили, а теперь его отнимают. Вы видели этот бытовой триллер? Гену с Чебурашкой решили выселить, потому что их земля понравилась богатым рейдерам.

Снос богачами избушки бесправного обывателя — это уже наша боль, не уверена, что дети захотят смотреть.

И «Простоквашино», думаю, в итоге мало соберет зрителей, потому что зачем? Был мультфильм, все смотрели. Придумали продолжение с новыми сюжетами, а кино пересняли шаг в шаг с советским мультиком, оставив за кадром преимущества, которые давал язык анимации. Не вижу причин это смотреть.

«Буратино» поинтереснее получился, местами — чисто Голливуд. Но оставили советскую песню. Не знаю, мне от этого невесело. Почему же никак не придумать свое?

Ходишь от «Чебурашки» к «Буратине». Зазеркалье! Половину советского, наверное, уже пересняли, перепели. И для кого? Дети и молодежь ремейки не смотрят, они тянутся к оригиналам. Мы, постарше, устали уже от однообразия. Ну сколько можно нас этим Шуриком на Новый год глушить? В прошлом году сообщалось о планах переснять 30 советских фильмов! Даже фильмы Эйзенштейна и «Судьбу человека». У нас есть какие-то на примете граждане, которые легко переплюнут Эйзенштейна? Если нет таких, не оставить ли классику в покое?

Тем более что попросту надоело. Дети хотят старое, мы хотим новое, переделок и перепевок никто не желает.

Будут у нас когда-нибудь вкладываться в новые сценарии, новые сюжеты, новые шоу? Сдается мне, что под любовью к советскому скрывается алчность и неумение работать, так что берут дешевое и проверенное. И гонят на этом.

Надоело. Телевизор и кино очевидно проиграли 2026 год. Многие сидят без интернета, на улице холодно. Любители загородного отдыха в ряде крупных регионов остались с одним лишь белым списком сайтов. Им бы в телевизоре что-нибудь интересное, а там — то же самое, как во времена, когда было два канала и кино показывали раз в неделю одно на всю страну.

Теперь каналов сотни, а фильмы уже и в кинотеатрах те же, что мы смотрели с бабушками.

