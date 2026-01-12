13 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

13 января в нашей стране празднуют День российской печати, а также встречают старый Новый год. День осуществления мечты напоминает сегодня о том, как важно не откладывать свои желания на потом. Православная церковь отмечает отдание Рождества Христова и чтит память преподобного Паисия Святогорца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 13 января

Старый Новый год

Старый Новый год — неофициальный праздник, который отмечают в России в ночь с 13 на 14 января. Он возник более века назад в связи с переходом нашей страны с юлианского календаря на григорианский в 1918 году. Однако Русская православная церковь не приняла эту реформу. В итоге Новый год в России стали праздновать дважды: по новому стилю и по старому стилю.

Традиция сохраняется до сих пор, она позволяет продлить новогоднее настроение и радостную атмосферу. Хотя старый Новый год не отмечают так широко, как 1 января, в этот день принято устраивать праздничный семейный ужин, обмениваться поздравлениями и теплыми пожеланиями.

День российской печати

День российской печати — профессиональный праздник журналистов, редакторов, издателей и всех, кто трудится в медиасфере. Дата связана с важным историческим событием: 13 января 1703 года по указу Петра I начала выходить первая российская газета «Ведомости». Император лично участвовал в подготовке первых выпусков и считал издание важным средством продвижения реформ.

В 1991 году эта дата официально стала праздником всех сотрудников СМИ — Днем российской печати. До этого в профессиональном сообществе 5 мая отмечали День советской печати, приуроченный к выходу первого номера газеты «Правда» в 1912 году.

В День российской печати проходят награждения лучших журналистов, торжественные приемы сотрудников СМИ. Праздник также стал напоминанием о важной роли информации в современном мире и ответственности журналистов перед обществом.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

День общественного радиовещания

День общественного радиовещания приурочен к первой в истории публичной радиотрансляции, состоявшейся 13 января 1910 года в Нью-Йорке . Тогда в эфире прозвучали выступления солистов Метрополитен-опера. Хотя качество сигнала было несовершенным, именно этот эксперимент стал отправной точкой для развития радиовещания как средства массовой коммуникации.

Сегодня радио остается важной частью медиапространства, несмотря на развитие интернета и стриминговых сервисов. Радиовещание играет роль источника новостей, культуры, музыки и живого человеческого голоса, который сопровождает миллионы людей в дороге, на работе и дома.

День случайных попутчиков

Неофициальный праздник посвящен людям, с которыми нас на короткое время сводит дорога. Кто и когда придумал его отмечать — неизвестно. Зато «эффект попутчика» знаком многим, когда с незнакомцем в пути завязывается задушевный разговор.

Порой попутчики приходят на помощь в экстренной ситуации, поддерживают словом, помогают с багажом или просто создают ощущение безопасности своим присутствием. День случайных попутчиков напоминает о том, что человеческое участие и доброжелательность могут проявляться даже в коротких и, на первый взгляд, незначительных встречах.

Shutterstock

День осуществления мечты

День осуществления мечты — праздник, не имеющий особых традиций. Зато он несет важную идею: любая цель требует не только вдохновения, но и конкретного плана. Психологи отмечают, что формулирование мечты в словах, визуальных образах и записях помогает человеку яснее представить желаемый результат и приблизиться к нему. Однако мечта становится реальностью только тогда, когда за ней следуют действия.

Этот день часто используют для подведения личных итогов, составления списков целей и поиска внутренней уверенности в том, что задуманное возможно.

День поэзии на работе

Неофициальный праздник — День поэзии на работе — отмечается во второй вторник января и призван напомнить, что творчество уместно не только в музеях и литературных салонах, но и в офисах. Дата появилась по инициативе портала Tweetspeakpoetry и впервые отмечалась в 2015 году.

Организаторы праздника призывают всех в этот день читать стихи любимых поэтов и создавать свои произведения. Ведь поэзия — это способ эмоциональной разгрузки, источник вдохновения и напоминание о том, что даже рабочая среда может быть пространством для красоты и смысла.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 января в других странах

Праздник горящих костров (лохри) — Индия. Лохри (лори) в северной Индии — праздник прощания с холодным временем года. Его главный символ — большие костры, вокруг которых совершают обряд парикрама — прошение о благополучии и избавлении от бед. День принято проводить в кругу семьи. Вечером устраивают щедрый праздничный ужин. Ночь сопровождается танцами, песнопениями. Утром дети ходят по домам с песнями, получая сладости или деньги в качестве «выкупа», что напоминает славянские колядки.

Праздник горящих костров в Индии, 13 января 2025 года Dinesh Hukmani/Shutterstock/FOTODOM

День святого Кнута — Швеция. Праздник также известен как «двадцатый день после Рождества». Он символически завершает рождественские торжества. В южных регионах Швеции с этим днем связана шутливая традиция: из соломы делают чучело и подбрасывают его к дверям соседей. К чучелу прикрепляют записку со словами о том, что Кнут «прогнал Рождество» и требует передать его дальше. Соседи должны либо поймать шутника, либо покинуть чучело к другому дому. Праздник сопровождается смехом, играми и символическим прощанием с рождественской атмосферой.

Религиозные праздники 13 января

Отдание праздника Рождества Христова

Отдание Рождества Христова завершает попразднство — особый период, в течение которого церковь продолжает духовно проживать события рождения Христа. В этот день на богослужениях вновь звучат рождественские песнопения и молитвы. Таким образом подчеркивается, что праздник не заканчивается календарной датой, а продолжает жить в сердцах верующих через память, благодарность и духовное обновление.

В эти дни продолжаются Рождественские Святки — время радости, милосердия и заботы о ближних.

День памяти преподобного Паисия Святогорца

Преподобный Паисий Святогорец — один из самых почитаемых старцев XX века, схимонах Константинопольской православной церкви. Он обладал уникальным даром духовного наставничества, утешения и прозорливости. Тысячи людей находили у него духовную поддержку и ответы на внутренние вопросы.

Паисий родился в Каппадокии в 1924 году, получил профессию плотника и прошел армейскую службу. А в 1950-х годах начал монашескую жизнь, отправившись на гору Афон. Паисий Святогорец вел большую миссионерскую работу. Он известен многочисленными исцелениями и другими чудесами.

Православная церковь 13 января также чтит память • преподобной Мелании Римляныни;

• священномученика Михаила Березина, пресвитера;

• святителя Петра Могилы, митрополита Киевского;

• святителя Досифея, митрополита Загребского, исповедника

• мученика Петра Троицкого Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Илария Пиктавийского;

• святого Мунго.

Народные праздники и приметы 13 января

Щедрый вечер, или Васильев вечер

В народной традиции праздник связан с днем памяти святителя Василия Великого, который отмечается 14 января по новому стилю. В Щедрый вечер на Руси было принято собираться за праздничным столом, ходить в гости и желать друг другу благополучия.

Особенно важно было делиться угощениями и не отказывать в помощи. Богатый стол в праздник сулил достаток на весь год.

В Васильев вечер было принято гадать и предсказывать будущее. Считалось плохой приметой одалживать деньги — можно было «отдать» свое благополучие.

Приметы

Если луна бледная — жди снегопад.

Южный ветер — к теплому и благополучному году.

Звездная ночь — к урожаю ягод.

Теплая погода обещает дождливое лето.

Иней на деревьях — к хорошему сбору зерна и меда.

Какие исторические события произошли 13 января

1510 год — в Пскове по приказу великого князя Московского Василия III был снят вечевой колокол, который символизировал независимость города. Это событие официально ознаменовало конец Псковской республики.

1813 год — русские войска во главе с императором Александром I под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова перешли реку Неман и вступили в герцогство Варшавское. Этот переход стал началом освободительного похода русской армии в Европе и переломным этапом в войнах против Наполеона.

1858 год — в Российской империи поступила в обращение первая почтовая марка, что упростило пересылку корреспонденции по стране.

Марка Российской империи, Первый выпуск, 1857, 10 коп. World of Stamps/Shutterstock/FOTODOM

1872 год — в Санкт-Петербурге начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория ежедневно выпускала метеорологические бюллетени с прогнозами, что положило начало систематическому наблюдению за климатом.

1874 год — в Российской империи отменена рекрутская система и введена всеобщая воинская повинность. Служба в армии стала обязательной для всех сословий.

1898 год — французский писатель Эмиль Золя направил открытое письмо президенту Франции под заголовком «Я обвиняю», в котором выступил в защиту Альфреда Дрейфуса. Публикация стала одним из самых громких общественных скандалов в истории Франции и символом борьбы за гражданские права.

1934 год — постановлением Совета народных комиссаров СССР была учреждена ученая степень кандидата наук, что сформировало современную систему научной аттестации в стране.

1940 год — во льдах Арктики завершился героический дрейф ледокола «Георгий Седов».

1945 год — началась Восточно-Прусская наступательная операция советских войск.

1953 год — в СССР произошли первые аресты по так называемому «делу врачей».

1957 год — американская компания Wham-O начала серийный выпуск летающей тарелки фрисби, которая быстро стала популярной во всем мире и превратилась в самостоятельный вид спортивного и любительского развлечения.

Gorgev/Shutterstock/FOTODOM

2020 год — в Таиланде зафиксирован первый подтвержденный случай заражения COVID-19 за пределами Китая, что стало началом глобального распространения пандемии.

Дни рождения и юбилеи 13 января

В 1827 году родился Николай Бекетов — русский ученый, академик, один из основателей физической химии и химической динамики, автор фундаментальных трудов по электрохимии и коррозии металлов.

В 1849 году родился Василий Образцов — русский врач-терапевт, новатор в области клинической диагностики, разработчик метода глубокой пальпации органов брюшной полости, широко используемого в медицине до сих пор.

В 1859 году родился Морис Палеолог — французский дипломат и публицист, посол Франции в России в годы Первой мировой войны и Октябрьской революции, автор мемуаров о событиях 1917 года.

В 1899 году родился Лев Кулешов — кинорежиссер, актер, сценарист и теоретик кино, педагог, народный артист РСФСР, создатель знаменитого «эффекта Кулешова», оказавшего огромное влияние на мировой кинематограф.

В 1906 году родился Александр Файнциммер — советский кинорежиссер, постановщик популярных фильмов, снявший такие картины, как «Овод», «Девушка с гитарой» и «Трактир на Пятницкой».

В 1927 году родился Сидней Бреннер — южноафриканский и британский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2002 года за открытия в области генетики и молекулярной биологии.

В 1931 году родился Аркадий Вайнер — советский и российский писатель, сценарист и драматург, соавтор детективных романов, по которым были сняты культовые фильмы и сериалы.

В 1936 году родился Игорь Дятлов — советский спортивный турист и инженер, руководитель туристической группы, трагически погибшей в феврале 1959 года на горе Холатчахль — событие, ставшее одной из самых загадочных трагедий XX века.

76 лет исполняется Ракешу Шарме — первому индийскому космонавту, участнику миссии «Союз Т-11», Герою Советского Союза, ставшему символом сотрудничества СССР и Индии в космической программе.

71 год исполняется Алексею Глызину — советскому и российскому эстрадному певцу, музыканту и актеру, бывшему солисту группы «Веселые ребята», исполнителю хитов «Ты не ангел» и «Зимний сад».

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

64 года исполняется Грэму Макферсону — английскому певцу, актеру и радиоведущему, фронтмену группы Madness, одной из самых популярных британских ска- и поп-групп 1980-х годов.

60 лет исполняется Ирине Апексимовой — советской и российской актрисе и режиссеру театра и кино, телеведущей, продюсеру, директору Театра на Таганке, заслуженной артистке РФ.

57 лет исполняется Стефании Бельмондо — итальянской лыжнице, двукратной олимпийской чемпионке, 4-кратной чемпионке мира.

51 год исполняется Сергею Брылину — российскому хоккеисту, трехкратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз», одному из самых титулованных российских игроков в истории НХЛ.

49 лет исполняется Орландо Блуму — английскому актеру театра, кино и телевидения, прославившемуся ролями Леголаса во «Властелине колец» и Уилла Тернера в «Пиратах Карибского моря».

36 лет исполняется Милошу Биковичу — сербскому актеру театра и кино, звезде российских и европейских фильмов и сериалов.

Милош Бикович Екатерина Чеснокова/РИА Новости