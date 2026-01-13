Названы регионы России, где проживает больше всего пенсионеров

Больше всего пенсионеров в России проживает в Московском регионе и Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Согласно подсчетам агентства, в Москве проживают три миллиона работающих и неработающих пенсионеров, в Московской области — 1,95 млн, а в Краснодарском крае — 1,6 млн.

В топ-5 регионов по количеству пенсионеров также входят Санкт-Петербург (1,44 млн) и Свердловская область (1,25 млн).

Агентство отмечает, что в России есть только два региона, в которых проживает менее 15 тысяч пенсионеров, — это Чукотка и Ненецкий автономный округ.

По состоянию на осень 2025 года в России насчитывалось более 40,6 миллиона пенсионеров, зарегистрированных в Социальном фонде России (СФР). Из них около 7,35 миллиона человек работают, а примерно 33,3 миллиона не работают.

10 января зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц.

Ранее пенсионеров предупредили о риске остаться без субсидии на оплату коммуналки.