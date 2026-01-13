Размер шрифта
Новости. Общество

В столице Камчатки врачи скорой километр несли пациента на руках в штормовой ветер

На Камчатке врачи скорой помощи километр несли на руках пациента с переломом
Илья Наймушин/РИА Новости

Из-за штормового ветра в 45 м/с сотрудники скорой в Петропавловске-Камчатском более 1 км несли пациента на носилках, передает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве рассказали, что врачам приходится работать в экстремальных условиях из-за мощного циклона, осложняющего дорожную обстановку между кварталами.

«Ночью 13 января они (медики. — «Газета.Ru») вместе с сотрудниками МЧС более километра несли на носилках пациента с переломом, и все это — при штормовом ветре около 45 м/с и метели», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что это только один из сотни вызовов скорой за сутки.

До этого краевой противолавинный центр выпустил штормовое предупреждение. С 13 по 15 января лавины могут сойти в горах Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского, Усть-Камчатского районов и Петропавловска-Камчатского, включая бассейн реки Паратунка, территорию Кроноцкого заповедника и вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевскую группу вулканов.

В ночь на 13 января Охотоморский циклон пришел на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах, а автобусы не вышли на маршруты. Автомобилистам рекомендовали не выезжать на дороги.

Ранее в Госдуме попросили СК проверить власти столицы Камчатки из-за «гор снега и мусора».

