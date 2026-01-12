«Ты меня душила, я брыкался». Что известно о разрыве Саши Теслонда и Лизы Барашик

Кто такие Саша Теслонд и Лиза Барашик, и почему их расставание стало трендом в соцсетях

Расставание «икон зумеров» — блогеров Саши Теслонда и Лизы Барашик — стало громким любовным скандалом первых дней 2026 года. В TikTok появилось множество видео об их отношениях, откуда стало известно, что после измены 21-летний Саша Теслонд не попросил прощения у супруги, а пообещал «сиять ей назло». «Газета.Ru» рассказывает, кто такие Саша Теслонд и Лиза Барашик, чем они известны и почему их разрыв расколол поклонников пары на два лагеря.

Скандальное расставание: что произошло

3 января 23-летняя Лиза Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко) сообщила о разрыве отношений с супругом в своем Telegram-канале. Блогеры встречались пять лет, из которых два года находились в браке. Они стали популярны среди зумеров: поклонники называли пару примером настоящей любви.

Незадолго до случившегося Лиза Барашик и Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) отправились в путешествие по США. Там они роскошно проводили время и публиковали в социальных сетях контент из знаковых мест Нью-Йорка: заселились в фешенебельный отель Plaza, встретили Рождество в пижамах в стиле фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».

Но уже после Нового года Лиза внезапно выдала сообщение о разрыве с мужем. Она поделилась, что Саша 29 декабря оставил ее в чужой стране и улетел в Москву. Супруге блогер объяснил, что «очень сильно запутался в себе» и хочет побыть один.

«В новогоднюю ночь я написала Саше, что очень его люблю и верю в то, что он справится со всеми трудностями, и что я рядом в трудную минуту. На что Саша сказал мне, что он меня тоже очень сильно любит и «дышать без меня не может» — цитата», — написала Елизавета.

Только что я узнала, что он мне изменил спустя 3 часа после этого сообщения. Прямо в нашей квартире, — добавила блогер.

По словам Барашик, случившееся стало решающей точкой и помогло ей «снять розовые очки». Через два часа Лиза рассказала, что чувствует пустоту, но до сих пор любит изменившего ей супруга. В отличие от него, девушка не вернулась в Россию, а отправилась в Лос-Анджелес вместе с друзьями.

Сообщение Лизы Барашик о расставании набрало 1,7 млн просмотров и тысячи комментариев (сейчас они скрыты). Поклонники активно поддерживали девушку и осуждали Сашу Теслонда за случившееся, а в сети появились видео, где парень танцует в компании подруги-стилиста. В тот же вечер Лиза записала несколько «кружков» в Telegram, где попросила аудиторию не давить и не устраивать травлю. Она уточнила, что видео не связаны с изменой, а подруга на видео не замешана в сложившейся ситуации. Барашик попросила людей прекратить травлю парня хотя бы из уважения к ее чувствам, и не пытаться раскопать подробности измены.

«Пройдите метр в моих тапочках»

Новый виток обсуждений вызвало сообщение Саши Теслонда, которое блогер опубликовал спустя полдня после информации о разрыве. К нему он приложил скриншоты сообщения, которое предположительно отправил супруге после случившегося: снова признался Лизе в любви и вспомнил о совместных путешествиях. Он уточнил, что не сохранил бы случившееся в тайне, но «это было необходимо, чтобы идти дальше».

«Жаль, что это в моменте перевесило все хорошее, что между нами было. Тебе, видимо, было легче уничтожить меня, чем отпустить, в этом и наша проблема, ты меня душила, а я брыкался. Но не переживай, я буду жить и буду сиять со временем, обязательно, как минимум тебе назло!» — добавил блогер.

Теслонд написал, что никогда в жизни не хотел бы знать, видеть или слышать супругу, но понимает, «что это бред». Он пожелал Лизе и себе поскорее избавиться от ран, которые они друг другу нанесли.

В тексте Теслонд обратился и к аудитории. Он призвал перестать «устраивать час суда» и попросил не лезть в чужую жизнь. В Сети широко разошлась фраза «Прежде чем судить меня, пройдите метр в моих тапочках», которую добавил Саша в конце поста.

Опубликованное сообщение широко разошлось в социальных сетях, а в TikTok появилось множество пародий на Сашу и смешных видео с названием «пройдите метр в моих тапочках». Фразы «ты меня душила, я брыкался» и «буду сиять тебе назло» стали вирусными: пользователи комментировали ими любой доступный контент блогера.

В ответ Лиза Барашик записала семиминутное видео о том, что не восприняла отъезд мужа как конец отношений, даже не поняла, что они действительно расстались. Ее поддержали поклонники пары, отметив, что вступать с кем-то в интимную связь спустя три дня после якобы разрыва — как минимум странно.

О чем Саша Теслонд рассказал в первом интервью

Спустя неделю после резонансного сообщения Теслонд записал подкаст с блогером Ксюшей Хоффман, где постарался объяснить свои действия. Он рассказал, что формирование его личности пришлось на отношения с Лизой, так как они были вместе с его 16 лет. Саша сказал жене, что больше не хочет и не может с ней быть, и это не пауза, а сам он хочет изучить и понять себя. В подкасте блогер подтвердил связь с другим человеком. Он рассказал, что Лиза узнала о факте измены из электронной почты — зашла в личный ящик Саши якобы «втихую», увидела уведомление на оплату услуг такси и уточнила у консьержа, приходил ли кто-то в их квартиру.

«Меня этот поступок не красит. И я не хотел, чтобы это стало достоянием общественности. <...> Мне надо было всеми способами себя от этого отвязать. Я был свободным человеком и я таковым себя считал. И я знал, что секс с другим человеком может мне в этом помочь», — уточнил он.

Кроме того, блогер поделился, что подобное уже случалось в их отношениях. В сентябре 2025 года они расстались во время отдыха в Греции. Тогда девушка спешно вернулась в Москву, чтобы не расстраивать маму, которая мечтала об отпуске на Санторини, а Саша остался с тещей в другой стране. Отношения блогеров действительно были на грани разрыва, но пауза помогла ненадолго их сохранить. Пара пошла к психологу, но в декабре решила прекратить терапию.

«Я буду максимально честным — я ее боюсь. Главной проблемой в наших отношениях был гиперконтроль. Она просматривала мой телефон без разрешения. Мы созванивались с Лизой, она меня шантажирует», — рассказал Теслонд.

Саша обратился к аудитории с просьбой задуматься, прежде чем осуждать его. После выхода подкаста на канале Ксюши Хоффман были опубликованы переписки пары в новогоднюю ночь.

Реакция Лизы Барашик не заставила себя ждать. Девушка записала серию видео, где постаралась прояснить сказанное супругом. Лиза уточнила, что во время отдыха в Греции Саша находился в депрессии и не мог найти сил, чтобы встать с кровати и почистить зубы. Тогда Лиза очень переживала за его состояние, а заметку в смартфоне прочитала лишь после того, как Саша разрешил ей это сделать. Также блогер прокомментировала слова о шантаже: она пояснила, что не планировала угрожать супругу или что-то вроде того, а лишь предупредила, что не будет молчать и даст свой комментарий в ответ на то, что он вынесет в медиаполе.

Кто такие Саша Теслонд и Лиза Барашик и чем они известны

Елизавета Гритченко родилась 30 ноября 2002 года в Москве. Она росла в состоятельной семье и тяготела к творчеству и сцене, занималась в студии «Современник». В интервью она рассказывала, что родители уделяли много внимания ее развитию: предпочли детскому саду специализированные группы с уклоном на английский язык, предоставили психолога и побуждали заниматься растяжкой. Первые друзья появились у Лизы в школьные годы, а в 16 лет она завела собственный видеоблог.

Непосредственная манера поведения Лизы заинтересовала десятки тысяч пользователей, но успех пришел к ней в TikTok в 18 лет: тогда она снимала юмористические ролики и лайфстайл-видео, где коверкала свой голос и фриковато одевалась. В 2024 году Лиза решила изменить собственный стиль и стала выбирать более спокойную одежду, но добавлять детали: ее видение оценили стилисты Виктория Салават и Александр Рогов, а бренд Miu Miu пригласил сотрудничать.

В 20 лет Лиза познакомилась с Александром Поповым, более известным как Саша Теслонд. Он родился 19 апреля 2004 года в Калининграде: родители Саши развелись, когда тому было три года, и мальчика воспитывала бабушка. Отца он почти не видел, а мать жила отдельно от семьи. Бабушка работала завучем в школе, но из-за близости Калининграда к Европе смогла показать внуку некоторые страны.

Отношения Саши с родителями ухудшились во время подросткового возраста: мама жаловалась на отсутствие алиментов, а отец пытался настроить сына против матери. Тогда Саша уже начал вести свой блог и набрал около 10 тысяч подписчиков, а также открыл онлайн-магазин — продавал вещи, которые ему присылали на обзор.

Познакомились блогеры через соцсети: Саша написал Лизе, похвалил один из ее роликов. Ребята пару раз вместе погуляли, но тогда Теслонд вернулся в Калининград. Они продолжили общаться в переписке, пока Саша не переехал в Москву окончательно.

Как развивались отношения и почему их союз называли «лавандовым браком»

Расцвет отношений Лизы Барашик и Саши Теслонда пришелся на 2021 год: тогда они вступили в Fenix Team (объединение блогеров, которые живут в одном доме и снимают контент), принадлежащее продюсерскому агентству WildJam, «взрастившему» Даню Милохина, Аню Покров и Артура Бабича. Тогда пара заметила, что продюсеры развивают только блогеров «основного» ДримТим-хауса. Барашик и Теслонд решили уйти и заняться карьерой самостоятельно.

Одним из главных испытаний для отношений блогеров стала учеба Саши Теслонда во Франции. В 2022 году он уехал учиться в университет Нантер в Париже по направлению «Экономическое и социальное управление». Но эйфория от переезда быстро сошла на нет, а выбранная специальность оказалась ему не интересна.

«Первые недели в Париже были ужасными, если честно. Вроде бы здесь моя мечта, но при этом все совершенно другое. До сих пор приходится привыкать. У меня не было бабочек, все как будто умерло внутри», — рассказывал блогер.

По словам Саши, он не чувствовал себя дома и скучал по родным. В это время Лиза старалась поддержать бойфренда: учила французский язык и пыталась получить визу. Несколько раз Лизе отказывали в получении документа, что сильно влияло на ее настрой приехать к любимому в Париж.

Влюбленные находились в отношениях на расстоянии более года и в сентябре 2023-го поженились. Поклонники поздравляли пару со свадьбой, но не исключали вероятность заключения брака ради получения визы Лизой Барашик. Кроме того, недоброжелатели критиковали внешность блогера: в Сети то и дело появлялись сообщения о том, что образ Саши недостаточно маскулинный, и он вполне может скрывать свою ориентацию. Из-за этого брак начали называть «лавандовым» фиктивный союз, заключенный с целью скрыть ориентацию партнера или партнеров. Впрочем, слухи пара никак не комментировала. На людях Лиза и Саша демонстрировали идиллию и понимание. Блогер рассказывал, что по-прежнему недоволен жизнью в Париже: он снимал дорогое жилье, ел в ресторанах и посещал мероприятия. В месяц Саша тратил около 600-700 тысяч рублей, он так и не обзавелся близкими людьми и все время скучал по жене.

Во Франции Саша прожил чуть больше года и пришел к выводу, что ему трудно находиться в чужой стране вдали от родных и близких. В ноябре 2023 года он заявил о возвращении в Москву и съехался с Лизой. Они снимали видеоблоги из путешествий и с мероприятий, вели социальные сети и развивали карьеру. В 2024 году Саша Теслонд несколько раз выступил на мероприятиях как диджей, в том числе на благотворительном фестивале «Антон тут рядом». В Москве он часто появлялся в соцсетях модного бренда Ushatava и часто надевал одежду Walk Of Shame. Блогеры стали постоянными гостями светских мероприятий столицы, а интернет-журнал Blueprint назвал их «иконами зумеров» и одними из самых стильных персонажей 2025 года.