Почему у нас не получается отдохнуть в новогодние каникулы?

Как я ждала эти каникулы! Как каждый из нас их ждал!.. Последние недели перед Новым годом, кажется, только одна мысль о них и помогала держаться и вывозить ворох дел, задач и необходимостей: «Сейчас, еще чуть-чуть, еще немножечко — и заживем! И отдохнем».

Но вот уже который праздничный день на дворе, а воз и ныне там — не отдыхается, не выдыхается, не получается качественно набраться сил.

Причем эта ситуация повторяется из года в год: столько надежд возлагается на новогодние каникулы, и все они разбиваются о реальность. В какой-то момент мне надоело, что на бодрый вопрос коллег «Как отдохнула?» я мямлю в ответ что-то невразумительно и начинаю ждать следующих выходных с первого рабочего дня — и я решила разобраться, с каких это пор нам стало мало почти двухнедельных каникул и отчего мы разучились отдыхать.

Первой и самой очевидной причиной хочется назвать тотальный перегруз современного жителя мегаполиса.

Знаете, сомнологи утверждают: за каждый день недосыпа вы должны организму как минимум две ночи полноценного сна без будильников. Смею предположить, что эта схема — один к двум — касается всех процессов нашего с вами восстановления. Пожили неделю в стрессе — например, понервничали на работе, психанули, не успев сдать проект, сорвались на детей — будьте добры предоставить себе две недельки для восполнения гармонии, баланса и спокойствия.

Нет, товарищи, я не рассказываю вам сказки — и потому понимаю, что регулярно добывать себе в течение рабочего года выходные в таком количестве просто нереально. Как нереально и снять фоновое напряжение, копившееся на протяжении месяцев, а то и лет, за одни — пускай и такие длинные, как сейчас — зимние каникулы.

Собственно, это еще одна причина, по которой мы не отдыхаем в выходные: мы возлагаем слишком большие надежды на эти праздничные дни и изо всех сил пытаемся взять свое — а сил-то этих как раз и нет. Совершенно не зря в народе появилась присказка о том, что после бурного уикенда нужно не на работу отправляться, а в новые выходные. Устав, мы так стараемся восстановиться, буквально из кожи вон лезем, чтобы успеть на ту выставку, на тот концерт, там погулять, здесь в гости, на распродажу, на каток, на прогулку в лес — и вместо активного отпуска получаем гонку за впечатлениями, от которой устаем порой сильнее, чем от будничной рутины.

У этой медали есть и другая сторона. Знакомо ли вам ощущение, что вам куда-то нужно идти, что-то делать, ведь праздники же, выходные же, всем вон давно чем-то заняты — но вы не понимаете, куда направиться, чем заняться?

Время уходит, дни идут за днями, и вот до выхода в офис уже три…два, один день — а мы все еще не придумали, как провести свободное время. Ничего, кроме залипания у телевизора или в телефоне, не сделали. Но от чего-то очень устали. Быть такого не может!

На самом деле еще как может: бесконечное раздумье отнимает кучу энергии, постоянные мысли о хороших праздниках и о том, как их организовать и провести, потихоньку воруют наши силы и желания. Мы пребываем в мире иллюзий, рассматривая красивые отпускные картинки каких-то знакомых (а порой и совершенно незнакомых нам) людей, ощущая бессилия и разочарование — кажется, что нет ни финансовой, ни физической возможности сделать каникулы такими, как в наших мечтах. И да — этот диссонанс также влияет на уровень энергии и стресса.

В результате мы выйдем из этих каникул немного более бодрыми, чем раньше — но как будто разочарованными очередными праздниками, которые прошли не так, как хотелось… Стоп! Давайте попробуем начать год иначе. Поделюсь с вами.

Во-первых, я составила список желаний и хотелок, которые классно было бы воплотить в жизни в эти праздники — например, пойду на каток, погуляю по центру города и пройдусь по зимнему лесу; схожу в гости и приму гостей. Этого, кажется, хватит — не стоит забивать каждый свой день какой-то активностью. Прописанные планы успокаивают нашу психику, сигналят ей: «Все под контролем!» А как здорово, когда, доступный и понятный, план претворяется в жизнь!

Во-вторых, я прицельно сбрасываю стресс и напряжение, скопленные за год — здесь помогут танцы, посещение бани, сауны или даже собственного душа, только с чувством, толком и расстановкой. В ход пойдет легкая гимнастика, растяжка, словом, все, что пробудит тело — в дело!

В-третьих, сделала список фильмов и сериалов, которые хочу увидеть за каникулы (какое-то разумное количество) — а в остальном откажусь от гаджетов вообще. Да, никакого сюрприза: чем меньше мелькающих картинок, поставляющих нам дешевый дофамин, тем быстрее восстанавливается наша психика. Кажется, вот он, секрет отдыха: чем меньше мы наблюдаем иллюзорную жизнь каких-то людей, чем меньше сравниваем с ней жизнь свою, тем лучше она становится.

Надеюсь, вы тоже неплохо отдохнули.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.