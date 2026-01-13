Размер шрифта
Маск намерен отобрать своего ребенка у матери из-за поддержки ей трансгендеров

Маск хочет отобрать своего маленького ребенка у матери из-за угрозы смены пола
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск подаст иск о полной опеке над своим годовалым ребенком после высказываний его матери о поддержке трансгендерного движения. Об этом мультимиллиардер написал на своей странице в социальной сети X.

Отвечая на пост матери своего ребенка, писательницы Эштон Сен-Клер, в котором она якобы высказалась в поддержку трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), Маск заявил, что подаст иск на полную опеку, поскольку женщина может осуществить трансгендерный переход в отношении годовалого мальчика.

В ноябре стало известно, что Верховный суд США запретил трансгендерам менять пол в паспорте на отличный от установленного при рождении.

До этого Верховный суд Великобритании отказался отнести трансгендеров к женщинам.

14 апреля парламент Венгрии принял поправку к конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского. Голоса в поддержку этого решения отдали 140 депутатов, против оказались 21, тех, кто воздержался, не было. В новой редакции конституции прописали, что основой семьи является брак строго между мужчиной и женщиной.

Ранее Пентагон анонсировал увольнение военных-трансгендеров. 

